مجموعة السبع تناقش مصير غزة بعد انتهاء الحرب

MENAFN - Al Wakeel News)ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط و"اليوم التالي" في قطاع غزة بمجرد انحسار الحرب هناك، وذلك أثناء اجتماعهم في قمة تستمر يومين في طوكيو.



وقالت اليابان مستضيفة القمة -في بيان- إن الموضوع طرح خلال عشاء عمل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وإن المجموعة ستواصل اليوم الأربعاء المحادثات بشأن الأزمة بين إسرائيل وغزة والحرب الأوكرانية في روسيا والقضايا المتعلقة بالصين.



وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم الأربعاء أن وزراء خارجية مجموعة السبع من المتوقع أن يشيروا في بيانهم الختامي إلى ضرورة وقف القتال في قطاع غزة.

