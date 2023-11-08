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زلزال مدمر يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

11/8/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وقع زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة سواحل إندونيسيا اليوم الأربعاء، حسبما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.


وتم تسجيل الهزة قرابة ظهر اليوم بالتوقيت العالمي على بعد 341 كيلومترا جنوب شرق مدينة أمبون الإندونيسية. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، ولم تصدر السلطات الإندونيسية على إثره أي تحذير من موجات تسونامي.

روسيا اليوم


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