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9 شهداء بمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال اليوم في غزة

11/8/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنازل وسط مخيم جباليا شمالي القطاع اليوم الاربعاء إلى 9.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من منازل الفلسطينيين في حي العلمي ومخيم جباليا، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 16 جريحا.




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