9 شهداء بمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال اليوم في غزة
التاريخ
11/8/2023 1:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنازل وسط مخيم جباليا شمالي القطاع اليوم الاربعاء إلى 9.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من منازل الفلسطينيين في حي العلمي ومخيم جباليا، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 16 جريحا.
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