النفط يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأميركية في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 81.36 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 35 سنتا إلى 77.02 دولار للبرميل. وانخفض كلاهما إلى أدنى مستوى منذ 24 يوليو في التعاملات الآسيوية المبكرة.
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