أسواق العملات المشفرة تشهد ارتفاعاَ

(MENAFN
) عاش محبو العملات الرقمية يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر, بمناسبة الأنباء التي تشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد توافق على تحويل صندوق جريي بيتكوين ترست إلى صندوق استثمار متداول "اي تي اف". وإن صندوق جريي بيتكوين ترست، بقيمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، قد لاقى اهتمامًا كبيرًا، ويمكن أن يكون تحويله المحتمل إلى اي تي اف نقلة نوعية.
كما سيفتح اي تي اف سبلاً ملائمة للمستثمرين لتتبع أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك العملات مباشرة. إنه مثل وجود مقعد في الصف الأمامي لرحلة العملات الرقمية دون الحاجة إلى حمل التذاكر.
كذلك تدور تكهنات حول بلاك روك، العملاق المالي، قائمة آي شيرز اي تي اف على منصة دي تي سي سي للتسوية والتخليص. إذا تم هذا، سينضم بلاك روك إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تسعى للحصول على الموافقة على عروض مرتبطة بالبيتكوين في الولايات المتحدة.
في حين يذكرنا ستين ياكوبسن، خبير التكنولوجيا في بنك ساكسو، بأن قيمة أي أصل غالبًا ما ترتبط بعدد الأشخاص الذين يستخدمونه. لذا، إذا حصل اي تي اف على الضوء الأخضر، من المتوقع أن يضخ كميات إضافية من السيولة والاهتمام في عالم العملات الرقمية. إنه مثل رمي المزيد من الحطب على نار متقدة.
الآن، وفيما يتعلق بأسعار العملات الرقمية، سجلت البتكوين، التي تُعد صورتها الرمزية للعملات الرقمية، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03 بالمئةخلال التداول يوم الثلاثاء، لتبلغ قيمتها 34,884 دولارًا. وظلت القيمة السوقية الإجمالية للبتكوين ثابتة بشكل ملحوظ عند 681 مليار دولار.
الموافقة المحتملة على تحويل صندوق جريي بيتكوين ترست إلى اي تي اف تمثل لحظة محورية في عالم الاستثمارات في العملات الرقمية المتطور باستمرار. العمالات المالية التقليدية تبدأ في التوجه نحو عالم العملات الرقمية، بحثًا عن وسائل مبتكرة لاستكشاف هذا العالم الرقمي. الإقبال المتزايد على منتجات مالية مرتبطة بالعملات الرقمية من المتوقع أن يمنح السوق حيوية جديدة، وجذب المزيد من اللاعبين وربما تحول المشهد برمته. إنها علامة على أوقات مثيرة في عالم الأمور المالية الرقمية.
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