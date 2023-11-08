زوجان لديهما 22 طفلاً ويخططان لإنجاب 105 أطفال آخرين

رحلتها مع الإنجاب بدأت كأم عازبة، ثم التقت بزوجها الثري الذي التقى مع حلمها وبدآ يخططان معاً لإنجاب 105 أطفال آخرين.

قصة كريستينا أوزتورك (26 عاماً) التي أنجبت طفلين من رحمها، والعشرون الآخرون من أمهات بديلات، بدأت عندما التقت بزوجها الثري غالب (58 عاماً)، في مدينتهما الساحلية باتومي في جمهورية جورجيا.

لدى كريستينا 236 ألف متابع على حساب التواصل الاجتماعي انستغرام، وقبل عامين، أوضح الزوجان أنهما يريدان إنجاب 105 أطفال، والآن بعد 22 طفلاً هما مقتنعان بأنهما قد يتقبلان الأمر، وفقاً لموقع mamamia.



خططت كريستينا مع زوجها لإنجاب طفل كل عام، لكن قدرتها على الإنجاب لها حدود، فلجأ الزوجان لحل تأجير الرحم "الأمهات البديلات"، وبين مارس وديسمبر 2020، وُلد 20 طفلاً آخرين، من بينهم أربع مجموعات من التوائم ومجموعة واحدة من ثلاثة توائم.

تقول كريستينا إنها تختار العيادة لمتابعة حمل الأم البديلة، وذلك يكلفها 9000 دولار أمريكي لكل حمل، وتوضح: "العيادة في باتومي تختار الأمهات البديلات لنا وتتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه العملية". "نحن لا نعرف شخصياً الأمهات البديلات وليس لدينا اتصال مباشر معهن لتجنب المشاكل بعد الحمل. جميع الاتصالات تتم من خلال العيادة، نحن فقط نراقب المؤشرات الصحية، وأقوم بإعداد قائمة غذائية للأمهات حتى يكتمل الطعام، وأطلع على نتائج الاختبار".

تعترف كريستينا برغبتها في إنجاب 105 أطفال على الأقل، لكنها تختار الانتظار الآن حتى يكبر أطفالها قبل أن تشرع في أي خطوات أخرى نحو تحقيق هدفها.

ولا تستبعد أوزتورك الحمل مرة أخرى أيضًا، لكنها تقول إن ذلك "غير عملي" مع وجود عدد كبير من الأطفال الصغار. وكتبت على حسابها في انستغرام: "نحن لسنا مستعدين للحديث عن العدد النهائي للأطفال الذين سننجبهم... كل شيء له وقته."

ويذكر أن تكلفة إنجاب هذا العدد الكبير من الأطفال مئات الآلاف من الدولارات كل عام، بما في ذلك تكاليف الحفاضات والمربيات والحليب الصناعي والملابس.