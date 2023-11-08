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زلزال بقوة 6.9 درجات يهز منطقة بحر باندا في إندونيسيا

11/8/2023 1:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالا بقوة 6.9 درجة – ريختر في بحر باندا الساعة 8:52، الموافق 08/11/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.9 درجة هز منطقة بحر باندا في إندونيسيا اليوم الأربعاء. وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا وعلى عمق 146 كيلومترا.

وكان المركز أورد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.8 درجة.

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