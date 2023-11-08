دراسة حديثة تكشف عن حقيقة طريقة انتاج واستهلاك الطعام على الصعيدين الوطني والعالمي

(MENAFN
) تظهر دراسة حديثة نُشرت عن طريق منظمة الأغذية والزراعة (فاو) حقيقة مُذهلة حول الطريقة التي نُنتج ونستهلك بها الطعام على الصعيدين الوطني والعالمي. تكشف هذه الدراسة عن وجود تكاليف ضخمة مُخفية، تبلغ قيمتها السنوية ما لا يقل عن 10 تريليون دولار، ما يُعادل تقريبًا 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسره. وقد استندت هذه الدراسة الشاملة التي شملت 154 دولة حول العالم إلى الكشف عن الأعباء الخفية التي تفرضها نماذجنا الحالية لإنتاج واستهلاك الطعام على صحة الإنسان، وعلى البيئة والمجتمع.
كما تُسهم نسبة كبيرة من هذه التكاليف الهائلة في عادات تناول الطعام غير الصحية، والتي تتمثل في افراط استهلاك الأطعمة المصنعة والدهون والسكريات. وتساهم هذه الأنماط الغذائية بشكل كبير في الارتفاع الملحوظ في معدلات البدانة والأمراض غير السارية، والعبء لا يوزع بالتساوي. تُسلط الدراسة الضوء على أهمية هذه التكاليف المرتبطة بالصحة على الصعيدين الوطني والعالمي، وكيف تؤثر بشكل متفاوت على الدول الغنية ومتوسطة الدخل.
كذلك تفرض أنظمتنا الزراعية والغذائية أعباءً بيئية كبيرة إلى جانب التكاليف المرتبطة بالصحة، وتشمل هذه الأعباء عوامل مثل انبعاثات الغازات الدفيئة، والتغييرات في استخدام الأراضي، واستهلاك المياه بكميات كبيرة. وتترتب على هذه التحديات البيئية تأثيرات واسعة تتجاوز الحدود، وتؤثر على الدول في جميع أنحاء العالم. يُشير من الهام جداً أن التقديرات الحالية ربما تكون تحتمل أن تقلل من حجم هذه التكاليف الفعلية بسبب قيود البيانات وفجوات المعلومات.
في حين أن الدول منخفضة الدخل هي الأكثر تضرراً من التكاليف الخفية المرتبطة بأنظمتنا الزراعية والغذائية، حيث تُمثل هذه التكاليف أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي. على العكس من ذلك، تشهد الدول متوسطة وعالية الدخل تأثيراً أقل نسبياً، مما يُسلط الضوء على التباين الواضح في توزيع هذه التكاليف الخفية على الصعيدين الوطني والعالمي. تُعتبر هذه الدراسة إنذاراً قوياً، وتُؤكد على الضرورة الملحة لمواجهة التحديات المتعددة المعروضة من جانب أنظمتنا الزراعية والغذائية الحالية، مع التأكيد على أهمية الحلول المستدامة والعادلة. إنها تذكير بأن الثمن الحقيقي لطعامنا يتجاوز بكثير ما نراه في المتجر.
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