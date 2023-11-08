مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تراكم أكثر من 1 تريليون دولار من الديون

(MENAFN
) في تقرير حديث، تبين أن مبادرة "الحزام والطريق" الضخمة التي أطلقتها الصين قد تراكمت عليها ديون تفوقت على مبلغ تريليون دولار. ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو أن حوالي 80 بالمئةمن هذه القروض تمنح للدول التي تعاني من صعوبات مالية. هذه المبادرة، التي أطلقتها الصين بقيادة الرئيس شي جين بينغ قبل عقد من الزمن، تشمل أكثر من 150 دولة تمتد حول العالم، من أوروغواي إلى سريلانكا. هدفها؟ إنشاء ممرات دولية وشبكات بنية تحتية ضخمة تعزز الاتصال العالمي.
كما قدمت الصين ضمن هذه المبادرة، قروضًا كبيرة لدعم بناء بنية تحتية حاسمة مثل الجسور والموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة في الدول المصنفة على أنها منخفضة ومتوسطة الدخل. بينما جلب هذا المشروع تغييرات جذرية إلى العديد من البلدان، إلا أنه وصل إلى مرحلة حاسمة حيث أصبحت نسبة كبيرة من هذه القروض مستحقة للسداد الآن.
كذلك تسلط تقرير من معهد أد داتا للأبحاث في جامعة ويليام وماري في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الضوء على هذا الموقف المالي. إنه يسلط الضوء على التزامات الأمور المالية المتزايدة التي قامت بها الصين ضمن نطاق مبادرة "الحزام والطريق". يبرز هذا التطور التحديات المعقدة للوضع المالي حيث تعمل الدول المشاركة، العديد منها تواجه تحديات اقتصادية، على الوفاء بالتزامات القروض. دور الصين كدائن عالمي رئيسي ضمن هذا المشروع يؤكد على أهمية النظر الدقيق وإدارة الديون المرتبطة به.
في حين يحث هذا التقرير على إعادة التقييم لتأثير المبادرة والمسؤوليات المالية التي تفرضها على الدول المشاركة. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون المستدام والمفيد للجميع في هذا المشروع الدولي الطموح، مقدمًا رؤى قيمة في منظر الماليات العالمي المتغير.
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