"وي وورك" تواجه تعليق التداول والإفلاس الوشيك

(MENAFN
) عمل بورصة نيويورك خطوة مؤثرة بتعليق التداول في أسهم شركة وي وورك، الشركة البارزة التي قادت حركة المساحات المكتبية المشتركة. اتُخذت هذه القرارات استجابة للتقارير التي تشير إلى أن وي وورك على وشك التقدم بطلب لحماية الاستفلاك من الإفلاس، وهو تحول مذهل بالنسبة لشركة كان يعتبرها الناس في وقت ما لاعبا رئيسيا في هذه الصناعة.
كما شهدت قيمة أسهم وي وورك انخفاضا حادا، حيث تراجعت بنسبة 66 بالمئةخلال الأسبوع الماضي وحده، من 2.52 دولار إلى مجرد 82 سنتا للسهم. تفاقمت الوضع عندما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن نوايا الشركة تقديم طلب لحماية الاستفلاك من الإفلاس بموجب الفصل 11، مما أدى إلى انخفاض نسبته 46 بالمئةفي سعر أسهمها. لقد شهدت أسهم وي وورك انخفاضًا هائلاً بلغ 98.5 بالمئةعلى مدار العام. وهذا يشكل انخفاضًا كبيرًا عن سعرها عند افتتاح التداول في 3 يناير، حيث بلغت ذروتها لهذا العام عند 94.34 دولار في 2 فبراير.
كذلك يزداد تراجع وي وورك في هذا السياق بصورة أكبر عندما نأخذ في اعتبارنا أنها وصلت في وقت ما إلى أعلى سعر للسهم على الإطلاق والبالغ 598.80 دولار في 22 أكتوبر 2021، بعد يوم واحد فقط من الاكتتاب العام للشركة. قيمتها السوقية، التي كانت تبلغ 47 مليار دولار في يناير 2017، تراجعت بشكل كبير لتصل إلى مجرد 270 مليون دولار في أغسطس. يرجع هذا التراجع الحاد إلى مشاكلها المالية وعجزها عن تلبية التزاماتها المالية.
في حين تشير التقارير الأخيرة إلى أن وي وورك قد تقدم بطلب للإفلاس في نيو جيرسي في أقرب وقت ممكن، وذلك بشكل أساسي بسبب عدم قدرتها على سداد فوائد السندات لحائزيها. الشركة عبأت بالتزامات إيجار تقدر بنحو 10 مليارات دولار تستحق حتى نهاية عام 2027. كما تكبدت الشركة خسائر هائلة تقدر بحوالي 16 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2010، مما يرسم صورة مالية مأساوية لهذه الشركة التي كانت مرة واحدة محط إعجاب كبيرة.
وتسلط محنة وي وورك الضوء على تناقض حاد في مصير شركة كانت يومًا ما تُشدد على دورها كقوة محركة في صناعة العقارات والمساحات المكتبية. تعكس تعليق التداول في أسهمها والتهديد المستجد بحماية الاستفلاك من الإفلاس التحديات التي تواجهها حاليا في منظر اقتصادي متغير بسرعة.
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