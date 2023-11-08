«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستضيف أكبر مؤتمر لصناعة الألمنيوم في دبي

تستضيف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في دبي، حالياً، الدورة الواحدة والأربعين لمؤتمر ومعرض اللجنة الدولية لدراسة البوكسيت والألومينا والألمنيوم الدولي (ICSOBA)، الذي انطلق الأحد، ويستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، ويعتبر أكبر منتدى صناعي متخصص في قطاع الألمنيوم على المستوى العالمي يتم تنظيمه سنوياً.

ويشهد مؤتمر هذا العام دورته الأضخم على الإطلاق في تاريخه، وسوف يقام على مدار ثلاثة أيام، ويضم أكثر من 190 مشاركة دولية و168 عرضاً تقديمياً عبر أربعة محاور متكاملة تركز على إزالة الكربون في قطاع الألمنيوم وتعزيز الاستدامة.

وستقدم «الإمارات العالمية للألمنيوم» خلال المؤتمر أكثر من 20 ورقة بحثية تطرح حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات في قطاع الألمنيوم، بما في ذلك أبحاث الشركة، وأخرى تم إعدادها بالتعاون مع الأكاديميين والموردين.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لـ«لإمارات العالمية للألمنيوم»: «أسهم التطوير والابتكار في تعزيز القدرات التنافسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ووفر لنا العديد من الفرص التجارية على مدى عقود، ونستضيف مؤتمر ومعرض اللجنة الدولية لدراسة البوكسيت والألومينا والألمنيوم في الإمارات ضمن استراتيجيتنا لمواصلة دعم الابتكار وتطوير صناعة الألمنيوم في المستقبل، وستسهم الخبرات الكبيرة التي تشارك في المؤتمر في فتح آفاق جديدة لقطاع الألمنيوم من أجل تطوير حلول مبتكرة للتغلب على التحديات الصناعية المعقدة».

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير تقنياتها في مجال صهر الألمنيوم محلياً على مدار أكثر من 30 عاماً، وفي العام 2016 أصبحت أول شركة صناعية إماراتية ترخّص تقنياتها الصناعية الأساسية عالمياً من خلال توقيع اتفاقية ترخيص تقنية «DX+ Ultra»، وهي أحدث التقنيات التي طورتها الشركة، مع ألمنيوم البحرين (ألبا) للاعتماد عليها في مشروع تطوير خط الإنتاج 6، إضافة إلى استخدامها لتحديث خمس خلايا صهر تجريبية لدى شركة «إينالوم» الإندونيسية.

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