الإجهاض بات حقاً مكفولاً في دستور أوهايو الأمريكية بعد تصويت الناخبين

صوّت الناخبون في أوهايو الثلاثاء في استفتاء عام لصالح تكريس الحقّ بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شبكات تلفزة عدّة من بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" إنّ نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع اظهرت فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحقّ في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية.

وبذلك سيصبح مكفولاً دستورياً في هذه الولاية حقّ كل فرد في "اتّخاذ قراراته المتعلّقة بالإنجاب وتنفيذها"، بما في ذلك المسائل المتعلّقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصّلة بالخصوبة وفشل الحمل.

لكنّ التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادراً على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرّر الطبيب أنّ حياة الحامل أو صحّتها في خطر.

ويأتي هذا التصويت بعد 17 شهراً من إلغاء المحكمة الأميركية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في 1972 في قضية "رود ضدّ ويد" والذي كرّست بموجبه في الدستور الأمريكي الحقّ في الإجهاض.

وفتح قرار المحكمة العليا الباب أمام كلّ ولاية بأن تفرض بنفسها القواعد والقوانين المتعلّقة بالحقّ في الإجهاض، ما حدا بعدد من الولايات لحظر هذه الممارسة بالكامل، بما في ذلك منع الإجهاض حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجماً عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.

وفي ولاية أوهايو، أدّى قرار المحكمة العليا إلى إصدار قانون يحظر كل عمليات الإجهاض بعد سماع نبض الجنين في الرحم - وهو ما يحدث عادة عندما تبلغ المرأة ستة أسابيع من الحمل، وقبل أن يعرف الكثير من النساء أنهنّ حوامل.

لكنّ تنفيذ هذا القانون معلّق حالياً ريثما تبتّ المحاكم بشكاوى رفعت ضدّه، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي ما زال من الممكن إجراء عملية إجهاض في ولاية أوهايو حتى 22 أسبوعاً من الحمل.

وخلال العام الماضي، صوتت ولايات عدة بينها كاليفورنيا وكانساس وكنتاكي لصالح الحفاظ على حقوق الإجهاض أو ضدّ الجهود المبذولة لتقييد هذه الحقوق.