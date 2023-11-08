مبيعات «إيباي» تخيب آمال المستثمرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
خيبت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "إيباي" آمال المستثمرين بسبب توقعات مبيعاتها لفترة "عيد الميلاد".
وتوقعت إيباي إيرادات تتراوح بين 2.47 مليار دولار و2.53 مليار دولار للربع الحالي. وكان المحللون يتوقعون 2.6 مليار دولار في المتوسط.
وانخفضت الأسهم بنحو 6% في ساعات ما بعد التداول يوم الثلاثاء.
وتتنافس "إيباي" مع الشركات ذات الوزن الثقيل مثل "أمازون" و"وولمارت" في الولايات المتحدة على مشتريات المستهلكين عبر الإنترنت.
وفي الربع الماضي، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار دولار.
وكانت المحصلة النهائية هي ربح قدره 1.3 مليار دولار بعد خسارة قدرها 70 مليون دولار في العام السابق.
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