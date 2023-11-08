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مبيعات «إيباي» تخيب آمال المستثمرين

11/8/2023 12:20:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خيبت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "إيباي" آمال المستثمرين بسبب توقعات مبيعاتها لفترة "عيد الميلاد".

وتوقعت إيباي إيرادات تتراوح بين 2.47 مليار دولار و2.53 مليار دولار للربع الحالي. وكان المحللون يتوقعون 2.6 مليار دولار في المتوسط.

وانخفضت الأسهم بنحو 6% في ساعات ما بعد التداول يوم الثلاثاء.

وتتنافس "إيباي" مع الشركات ذات الوزن الثقيل مثل "أمازون" و"وولمارت" في الولايات المتحدة على مشتريات المستهلكين عبر الإنترنت.

وفي الربع الماضي، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار دولار.

وكانت المحصلة النهائية هي ربح قدره 1.3 مليار دولار بعد خسارة قدرها 70 مليون دولار في العام السابق.

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