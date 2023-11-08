وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد مغادرة أكثر من 200 ألماني لقطاع غزة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء مغادرة أكثر من 200 ألماني وأفراد أسرهم من قطاع غزة.

وقالت الوزيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أثناء وجودها في طوكيو لحضور قمة مجموعة السبع: "يعطي هذا الأمل في خضم الوضع الرهيب في غزة".

وأضافت: "شكرا جزيلا لشركائنا في مصر على دعمهم". وقالت إن الحكومة الألمانية ستواصل العمل "حتى يتمكن كل ألماني يريد مغادرة البلاد من القيام بذلك".

ووصلت بيربوك إلى طوكيو مساء الثلاثاء لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع.

ودعت بيربوك مجددا إلى وقف إطلاق النار الإنساني في حرب غزة للتخفيف من محنة المدنيين هناك.

وكتبت على موقع إكس: "لا تترك الصور من غزة أحدا غير مبال، وهذا هو السبب في أنني أقوم بحملة قوية لصالح وقف إطلاق النار الإنساني".

وقالت الوزيرة الألمانية إنها "عقدت اجتماعات لا حصر لها وتحدثت إلى جميع الشركاء حول كيفية تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في نهاية المطاف، سواء من حيث الوقت أو الجغرافيا".

وأضافت: "يجب أن يصبح هذا ملموسا الآن".

ويحتاج السكان في غزة إلى الماء والخبز والرعاية الطبية. وقالت بيربوك إنه يجب علاج المصابين بجروح خطيرة.

وناقش وزراء خارجية مجموعة السبع الحرب في الشرق الأوسط والوضع الإنساني في قطاع غزة مساء الاثنين، لكنهم لم يدلوا ببيان رسمي.

وأكدت وزيرتا خارجية ألمانيا واليابان أهمية التعاون في ضوء الحربين في غزة وأوكرانيا والتحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت بيربوك اليوم الأربعاء في بداية المحادثات الثنائية مع نظيرتها اليابانية يوكو كاميكاوا في العاصمة طوكيو: "هذه ليست أوقاتا سهلة بالنسبة لمجموعة السبع".

وقالت كاميكاوا: "نسعى إلى مواصلة العمل معا بشكل وثيق بين اليابان وألمانيا، وكذلك بين مجموعة السبع الكبار للرد على الوضع الحرج في إسرائيل وفلسطين، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وكذلك بشأن الجهود الرامية إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

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