تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية ، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
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