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تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء

11/8/2023 12:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية ، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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