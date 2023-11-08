قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة بيرزيت وتصيب شابا بالرصاص الحي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية الحرم الجامعي.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب شاب، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي، دون أن ترد تفاصيل أوفى عن حالته.
وفا
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