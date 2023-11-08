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قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة بيرزيت وتصيب شابا بالرصاص الحي

11/8/2023 12:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية الحرم الجامعي.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب شاب، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي، دون أن ترد تفاصيل أوفى عن حالته.

وفا

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