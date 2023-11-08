الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة فجر اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدّد الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، القصف الهمجي على عدد من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.



واستشهد 4 أشخاص على الأقل، إثر قصف مناطق وسط مخيم جباليا، شمالي القطاع.



كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، إثر قصف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة.



ووقعت إصابات جراء قصف استهدف محيط جامعة القدس المفتوحة غربي غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 33، وسط استمرار الاحتلال ارتكاب المجازر في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 10328 شخصاً في غزة، بينهم 4237 طفلاً و 2719 سيدة و631 مسن، وأصيب 25956 شخصاً في غزة.

