الأمم المتحدة: تعرض القوافل الإنسانية والطبية في غزة لإطلاق النار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الأمم المتحدة إن قافلة مكونة من خمس شاحنات تابعة لوكالة الغوث (الأونروا) ومنظمة الصحة العالمية، ترافقها مركبتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرضت لإطلاق النار في طريقها لتسليم الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة.



وأضافت الأمم المتحدة في تقرير "لحقت أضرار بشاحنتين، وأصيب أحد السائقين" ، مستدركة "وفي النهاية وصلت القافلة إلى مستشفى الشفاء حيث قامت بتسليم الإمدادات الطبية".



وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن "ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المرافق الطبية هو التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني".



وكشف التقرير عن تعرض مناطق قريبة من المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمالي غزة يوم أمس للقصف.



وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر أمس بإخلاء مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة.



وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "هذا المستشفى هو المرفق الطبي الوحيد للأطفال في شمال غزة، وهو يستوعب أيضًا حوالي 6000 نازح".