الأمم المتحدة: تعرض القوافل الإنسانية والطبية في غزة لإطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الأمم المتحدة إن قافلة مكونة من خمس شاحنات تابعة لوكالة الغوث (الأونروا) ومنظمة الصحة العالمية، ترافقها مركبتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرضت لإطلاق النار في طريقها لتسليم الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة.
وأضافت الأمم المتحدة في تقرير "لحقت أضرار بشاحنتين، وأصيب أحد السائقين" ، مستدركة "وفي النهاية وصلت القافلة إلى مستشفى الشفاء حيث قامت بتسليم الإمدادات الطبية".
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن "ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المرافق الطبية هو التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني".
وكشف التقرير عن تعرض مناطق قريبة من المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمالي غزة يوم أمس للقصف.
وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر أمس بإخلاء مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "هذا المستشفى هو المرفق الطبي الوحيد للأطفال في شمال غزة، وهو يستوعب أيضًا حوالي 6000 نازح".
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