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اليوم الـ33.. آخر تطورات الأحداث في غزة وعدوان الاحتلال على القطاع

11/8/2023 12:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ33 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير الطرق والبنية التحتية.


وتالياً أبرز الأحداث والمستجدات


- صافرات الإنذار تدوي في "كيسوفيم" بغلاف غزة


- وزار الداخلية بغزة: 4 شهداء على الأقل وجرحى جراء استهداف منزل شرق مخيم جباليا.


- الاحتلال يجدد قصفه لمناطق عدة في قطاع غزة.


- طيران الاحتلال يستهدف منزلا لعائلة ظاهر وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
- شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة


ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 10328 شخصاً في غزة، بينهم 4237 طفلاً و 2719 سيدة و631 مسن، وأصيب 25956 شخصاً في غزة.

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