اليوم الـ33.. آخر تطورات الأحداث في غزة وعدوان الاحتلال على القطاع

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ33 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير الطرق والبنية التحتية.
وتالياً أبرز الأحداث والمستجدات
- صافرات الإنذار تدوي في "كيسوفيم" بغلاف غزة
- وزار الداخلية بغزة: 4 شهداء على الأقل وجرحى جراء استهداف منزل شرق مخيم جباليا.
- الاحتلال يجدد قصفه لمناطق عدة في قطاع غزة.
- طيران الاحتلال يستهدف منزلا لعائلة ظاهر وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
- شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 10328 شخصاً في غزة، بينهم 4237 طفلاً و 2719 سيدة و631 مسن، وأصيب 25956 شخصاً في غزة.
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