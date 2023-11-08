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الاحتلال يُعلن مقتل جندي شمال غزة وارتفع اجمالي عدد القتلى لـ 349 منذ بدء الحرب

11/8/2023 12:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي شمال قطاع غزة.
وبيّن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جنديا قتل وأصيب 3 بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.
وبذلك يكون ارتفع إجمالي عدد القتلى من الاحتلال إلى 349 جندياً، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.




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