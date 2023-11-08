الاحتلال يُعلن مقتل جندي شمال غزة وارتفع اجمالي عدد القتلى لـ 349 منذ بدء الحرب
التاريخ
11/8/2023 12:12:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي شمال قطاع غزة.
وبيّن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جنديا قتل وأصيب 3 بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.
وبذلك يكون ارتفع إجمالي عدد القتلى من الاحتلال إلى 349 جندياً، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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