الاحتلال يعتقل شابين في طوباس
التاريخ
11/8/2023 12:12:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة عقابا شمال طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشابين محمد هاني غنام (20 عاماً)، وزيد خليفة أبو عرة (22 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما في البلدة وتفتيشهما.
وفا
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