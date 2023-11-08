الولايات المتحدة تعارض الاحتلال طويل الأمد لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة، ليل الثلاثاء، عن معارضتها احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب الاحتلال، وذلك في أعقاب تصريح بنيامين نتنياهو بضمان "الأمن الشامل" للقطاع المحاصر بعد الحرب.



وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين "بشكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة".

وأضاف "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدمة هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967، وبقيت فيها حتى عام 2005 حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات.

وفي أعقاب ذلك، فرضت الدولة العبرية حصارا على القطاع منذ 2007.