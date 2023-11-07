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مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأميركية تتجاوز تريليون دولار سنويا

11/7/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت مدفوعات الفائدة السنوية على الديون الحكومية للولايات المتحدة، إلى أكثر من تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر 2023، أو ما يعادل تقريبا 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.
ووفقا لتحليل أجرته وكالة «بلومبيرغ»، واستند إلى بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، فإن حجم مدفوعات فوائد الديون تضاعف خلال التسعة عشر شهرا الماضية.
وذكرت الوكالة أن هذا الاتجاه ساعد في زيادة العائد على السندات الحكومية، وهدد بعودة ما يسمى بـ «حراسة السندات»، ودفع وكالة «فيتش» إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية في أغسطس.
وكتب محللو «بلومبرغ إنتليجنس»، في مذكرة بحثية: «إلى جانب العجز الذي يزيد على تريليوني دولار في المستقبل المنظور، فإن استحقاقات السداد المتزايدة بعد تسارع إصدارات الدين اعتبارا من مارس 2020 ستحتاج أيضا إلى إعادة التمويل».

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