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هواوي WATCH GT 4 الجديدة معيار جديد للساعات الذكية

11/7/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعد هواوي بكل هذا وأكثر في أحدث ساعاتها الذكية، HUAWEI WATCH GT 4، فهي الإضافة الغنية لأسلوب الموضة الخاص بك، وبها يمكن أن تكمل أناقتك في كل وقت ومناسبة، عوضا عن أنها مساعدك الذكي الذي يتأكد من بقائك بصحة جيدة وحصولك على الكثير من الإنتاجية في يومك. لذا، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية هذا الموسم، فلا تنظر إلى أبعد من WATCH GT 4.
وتمثل WATCH GT 4 فلسفة تصميم هواوي التي تتبنى رؤية الدمج السلس ما بين الموضة والتطور. تخطف الساعة الجديدة الأبصار بتصميمها الدقيق والمدروس وتوفيرها لإمكانيات لا حدود لها لتتفرد بأسلوبك.
وتأتي الساعة أيضا بمجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار من بينها، حتى تستمتع بملاءمة ساعتك مع ملابسك ومجوهراتك. يأتي الإصدار 46 ملم باللون الأسود والبني والأخضر، بينما يأتي الإصدار 41 ملم باللون الأسود والأبيض والذهبي الفاتح.
وتتميز WATCH GT 4 بعمر بطارية استثنائي، مع استخدام يصل إلى 14 يوما في الإصدار 46 ملم وما يصل إلى 7 أيام في الإصدار 41 ملم. يضمن عمر البطارية الممتد هذا إمكانية الاعتماد على ساعتك للاستخدام المستمر دون إعادة الشحن المتكرر. كما تدعم الساعة الشحن اللاسلكي وتتميز بقدرات الشحن العكسي.
وتأتي الساعة مزودة بتقنية تتبع معدل ضربات القلب TruSeen 5.5+ التي تم تطويرها مؤخرا، والتي توفر الدقة والكفاءة لتحليل أداء التمرين والصحة اليومية بأكثر الطرق العلمية والذكية.
وتقدم الساعة أيضا ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تكتشف الانقطاعات في تنفسك أثناء النوم. والتي بدورها قد تؤثر على جودة نومك ليلا وتؤرقك بالاستيقاظ المتكرر، ما سيؤدي في النهاية إلى التسبب بإرهاقك خلال اليوم، وحتى التأثير على ذاكرتك.
وتقدم WATCH GT 4 ميزة مبتكرة تتمثل بتطبيق Stay Fit، والتي من شأنها أن تساعدك على التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن. فهي تحسب السعرات الحرارية الخاصة بك، وتوضح لك مقدار السعرات التي تحتاج لحرقها، وتمنحك خططا للتحكم في الوزن لتحقيق أهدافك الصحية.

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