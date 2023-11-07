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النزهان لـ الأنباء البيع بالتقسيط بسعر الكاش دخل حيز النفاذ وعدم تنفيذه مخالفة

11/7/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان لـ «الأنباء» إن قطاع الرقابة التجارية يراقب تنفيذ الأسواق لقرار البيع بالتقسيط بسعر الكاش الذي دخل حيز النفاذ في أول نوفمبر الجاري.
وأشار النزهان إلى أن صدور القرار بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في نهاية مايو الماضي على أن يعمل بأحكامه بعد 6 أشهر من نشره بات واجب التنفيذ، ومخالفته تعد مخالفة صريحة تضع الشركات المخالفة تحت طائلة القانون.
وأشار النزهان إلى أن القطاع نبه على الشركات بأن القرار دخل حيز التنفيذ. وشددت على كافة الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقرار ومراعاة تطبيق مواده لتحقيق المصلحة العامة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأهابت الوزارة في هذا الصدد بالمستهلكين الى عدم التردد في تقديم شكوى ضد من لا يلتزم بأي من قوانين وقرارات التجارة ليتم اتخاذ اللازم. وأكد النزهان ان القرار المنظم حدد حدا اقصى للبيع بالأقساط بقيمة 5 آلاف دينار لجميع السلع المبيعة بالأقساط للعميل الواحد.
وألزم القرار في حال السداد الفوري للسلع المبيعة بالأقساط عن قيمتها المعلنة للسلع عند الشراء دون أقساط، كما منع القرار الجهات المانحة تقاضي أي رسوم على عملية الأقساط، والتزام كذلك الجهات المانحة اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المترتبة على شراء السلعة أو الخدمة التجارية وفقا للعقد المزمع توقيعه وتسليم العميل نسخة وجدولا واضحا ومبسطا يشمل قيمة الأقساط وعددها.
ويحدد التزامات وحقوق كل من مزود الخدمة والعميل وطريقة نقل الملكية بموجب العقد بصياغة واضحة وبسيطة ومفهومة المعنى ومتوافقة مع كل القوانين والأحكام الخاصة بالبيع بالتقسيط مع توفير كل البيانات عن السلعة أو الخدمة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نشرت صباح اليوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكيرا بأن القرار الوزاري رقم (81 لسنة 2023) والصادر في 16 مايو 2023، بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، قد دخل حيز التنفيذ، حيث شددت الوزارة على كافة الشركات والمؤسسات التجارية بالالتزام بهذا القرار.

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