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الخليج ينظم ورشة عمل حول الأمن السيبراني

11/7/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من مساعيه المتواصلة لمواكبة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، اختتم بنك الخليج ورشة عمل مكثفة، للقيادات العليا في الإدارة التنفيذية للبنك، بمشاركة 3 من الخبراء العالميين في هذا المجال.
وقالت مساعد مدير عام أمن المعلومات في بنك الخليج مي دشتي: يحرص بنك الخليج على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني سواء تلك المتعلقة بالهجمات والتهديدات السائدة أو وسائل الدفاع والتحصين المتاحة.
وأشارت إلى أن المعاملات المصرفية في بنك الخليج تتمتع بأعلى مستويات الأمن والحماية، وذلك بالتوازي مع الاستثمارات الكبيرة التي ضخها البنك في الحلول التكنولوجية الشاملة في رحلة التحول الرقمي التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الخمسية 2025.
وأضافت: نسعى إلى مواكبة التحديات والتغييرات التي تطرأ في العالم الرقمي، من خلال التدريب المستمر واتباع أحدث وأفضل السياسات وبرامج الحماية، وذلك تأكيدا على التزامنا بتوفير بيئة عمل آمنة ومرنة في كافة التعاملات المصرفية.
وتابعت: في هذا الإطار نحرص على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل دورية حول أمن المعلومات والأمن السيبراني، لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف الإدارات، وكذلك لمسؤولي الإدارة التنفيذية.

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