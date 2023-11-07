1140 وظيفة شاغرة في القطاع النفطي بنهاية مارس 2023



11.7 ألف موظف في «نفط الكويت».. تليها «البترول الوطنية» بـ 6.26 آلاف موظف موظف وافد في «مؤسسة البترول» بالمكتب الرئيسي ونسبة التكويت ناهزت 99.9%

أحمد مغربيكشفت بيانات مؤسسة البترول الكويتية عن أن عدد الوظائف الشاغرة في القطاع النفطي بلغ 1140 وظيفة في نهاية مارس 2023، وذلك بانخفاض القوى العاملة الفعلية عن الهيكل التنظيمي للموازنة المعتمدة للمؤسسة وشركاتها التابعة.وفي التفاصيل، ذكر ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره، أن القوى العاملة الفعلية في القطاع النفطي بنهاية مارس 2023 بلغت 22.31 ألف موظف، موزعين على 20 ألف كويتي ليستحوذوا على 90% من إجمالي القوى العاملة و2.2 ألف وافد ليستحوذوا على 10% من الإجمالي، مبينة ان هناك 919 وظيفة كانت مدرجة للمواطنين خلال السنة المالية الماضية و221 وظيفة للوافدين ولم يتم ملء تلك الوظائف.وأضاف أن الوظائف الشاغرة في القطاع النفطي تتوزع كالتالي: مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) 95 وظيفة، نفط الكويت 326 وظيفة، البترول الوطنية 451 وظيفة، الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) 25 وظيفة، صناعة الكيماويات البترولية 50 وظيفة، شركة ناقلات النفط الكويتية 70 وظيفة، شركة نفط الخليج 59 وظيفة، شركة البترول العالمية (مكتب الكويت) 30 وظيفة.وحول القوى العاملة الفعلية في القطاع النفطي بنهاية مارس 2023، فقد بلغت في مؤسسة البترول 768 موظفا، موزعين على 767 كويتيا ووافد واحد، وبنسبة تكويت بلغت 99.9% للمكتب الرئيسي، أما شركة نفط الكويت فقد بلغت القوى العاملة الفعلية 11.7 ألف موظف، موزعين على 10.17 آلاف كويتي و1542 وافدا وبنسبة تكويت تبلغ 86.8%.وفي شركة البترول الوطنية، بلغ إجمالي القوى العاملة الفعلية 6.26 آلاف موظف، موزعين على 5.7 آلاف كويتي و534 وافدا، وبنسبة تكويت بلغت 91.5%، أما الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) فلديها 1.36 ألف موظف، موزعين على 1.3 ألف كويتي وبنسبة تكويت بلغت 95.7% ونحو 58 وافدا.أما شركة صناعة الكيماويات البترولية فلديها 325 موظفا موزعين على 310 كويتيين و15 وافدا وبنسبة تكويت تبلغ 95.4%، وفي شركة ناقلات النفط الكويتية بلغ إجمالي القوى العاملة الفعلية 616 موظفا موزعين على 581 كويتيا و35 وافدا وبنسبة تكويت بلغت 94.3%.وفي شركة «كوفبيك - المكتب الرئيس في الكويت» بلغ إجمالي القوى العاملة بنهاية مارس 2023 نحو 243 موظفا موزعين على 215 كويتيا و28 وافدا، وبنسبة تكويت بلغت 88.5%، أما شركة نفط الخليج (المكتب الرئيسي) فيبلغ إجمالي القوى العاملة الفعلية نحو 847 موظفا، موزعين على 836 كويتيا و11 وافدا وبنسبة تكويت بلغت 98.7%، أما شركة البترول العالمية (المكتب الرئيسي - الكويت) فيبلغ إجمالي القوى العاملة نحو 173 موظفا، موزعين على 172 كويتيا ووافد واحد، أي بنسبة تكويت بلغت 99.4%.وإجمالا، يبلغ نسبة التكويت في القطاع النفطي بنهاية مارس 2023 نحو 90%، مقارنة مع هيكل تنظيمي معتمد في موازنة السنة المالية الماضية بلغ 23.4 ألف موظف موزعين على 21 ألف موظف كويتي وبنسبة تكويت معتمدة 89.6% و2.4 ألف وافد ما يعادل 10.4%.