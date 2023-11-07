الأهلي يحصد جائزة أفضل بنك للتجزئة في الكويت

لؤي مقامس: الجائزة تسلط الضوء على التزامنا بتزويد عملائنا بخدمات وحلول مالية استثنائية

حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك للتجزئة في الكويت لعام 2023 من مجلة International Business، في شهادة على الأداء الاستثنائي الذي يقدمه، بما يظهر التزامه بالتميز في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المبتكرة لعملائه.وتم الإعلان عن الجائزة في حفل أقيم في منتجع أتلانتس دبي بحضور محمد طالب بهبهاني رئيس الخدمات المصرفية الخاصة ومجموعة من موظفي البنك تقديرا للجهود المميزة التي يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي كمؤسسة مصرفية رائدة، بعدما عمل بجد من أجل تحقيق رضا العملاء وتقديم حلول مالية موثوقة، في انعكاس لتفانيه بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والكفاءة المهنية.وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ـ الكويت: يسعدنا الحصول على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للتجزئة في الكويت لعام 2023 من مجلة International Business، بما يسلط الضوء على التزامنا بتزويد عملائنا بخدمات وحلول مالية استثنائية، ونؤكد أن هذا الإنجاز تحقق بفضل العمل الجاد والتفاني المستمر لفريقنا الذي يسعى باستمرار إلى تجاوز التوقعات.ولعبت مجموعة المنتجات والخدمات الشاملة التي يقدمها البنك الأهلي الكويتي، دورا مهما في الحصول على هذه الجائزة، إذ نجح من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات المصممة لتلبية احتياجات عملائه، في تأكيد مكانته الرائدة وقدرته على توفير الحلول المالية الشاملة لجميع فئات العملاء.وتم تكريم البنك الأهلي الكويتي بهذه الجائزة تقديرا لخدماته الموجهة للعملاء، والتي كان لها الدور الفعال في تعزيز مكانته الرائدة، إذ يقدم باستمرار خدمات مبتكرة تحظى بشعبية عالية لتعزيز راحة وسهولة الوصول لعملائه، بينما حظي النهج الذي يتبعه والذي يركز عليهم بتقدير وولاء كبيرين منهم.ويعد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح البنك الأهلي الكويتي صافي الفائدة الذي يقدمه للعملاء على منتجاته وحلوله، إذ أدى النهج الإستراتيجي الذي يتبعه في إدارة أصوله واستثماراته إلى تحقيق دخل قوي ومستدام، ما يدل على الأداء المالي القوي للبنك وقدرته على الحفاظ على استقراره على جميع الصعد.وفي الوقت نفسه، شهد البنك الأهلي الكويتي نموا ملحوظا في حصصه السوقية على مدى العامين الماضيين، ما عزز مكانته كأحد أكبر بنوك التجزئة في القطاع المصرفي الكويتي، بحيث يعكس نجاحه في توسيع نطاق حضوره في السوق قدرته على تلبية احتياجات عملائه في بيئة أعمال تنافسية ومتطورة باستمرار.ويتجلى التزام البنك الأهلي الكويتي بتجاوز التوقعات في التطورات العديدة التي شهدها مؤخرا مثل إطلاق حساب الفوز بحلته الجديدة، إذ أتاح مع الزيادة الأخيرة في عدد السحوبات المزيد من الفرص للعملاء للفوز بجوائز كبيرة.ويأتي تقديم السحب الشهري الجديد بقيمة 20 ألف دينار والسحب ربع السنوي الاستثنائي على 100 الف دينار، كدليل على تفاني البنك الأهلي الكويتي في تقديم مزايا لا مثيل لها لعملائه.وفي الوقت نفسه اكتسب حساب الفوز شعبية كبيرة في السوق، بفضل جوائزه الجاذبة مثل السحب السنوي الكبير على راتب شهري بقيمة 5000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات، والجائزة الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، بحيث يواصل البنك من خلال هذه الإضافات الرائعة، إظهار تقديره لولاء العملاء وتقديم عروض جذابة للانضمام إلى عائلة حساب الفوز المتنامية باستمرار لديه.وأعرب مقامس في نهاية تصريحه عن امتنانه لمجلة International Business لتقديرها جهود البنك الأهلي الكويتي وإنجازاته، مؤكدا التزامه بتقديم حلول مبتكرة، والحفاظ على أداء مالي قوي، ووضع رضا العملاء في مقدمة أولوياته.