أولاد علي الغانم للسيارات تقفز بأرباحها 53 5% إلى 20 9 مليون دينار في 9 أشهر



فهد الغانم: فخورون بما حققته الشركة من استقرار ومعدلات نمو كبيرة.. تعكس أداءها ومتانة مركزها المالي

نعمل على تنمية حقوق مساهمينا وفق خطة استراتيجية نجتهد في تنفيذها لتخطي التوقعات وتحقيق طموح المساهمين

لدينا استثمارات متنوعة في الكثير من الأسواق بخلاف حضورها القوي محلياً ومؤهلون لتحقيق أعلى العوائد نتعامل مع التحديات والمخاطر التي يشهدها سوق السيارات عالمياً في ظل نهج يقوم على تقديم الحلول والبدائل

أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات عن تحقيق أرباح صافية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بلغت 20.93 مليون دينار، بما يعادل ربحية سهم 76.37 فلسا للسهم الواحد، بنمو يصل إلى 53.53% مقارنة بأرباح بلغت 13.63 مليون دينار، وبربحية سهم 49.22 فلسا للسهم عن الفترة المقابلة من العام الماضي.وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 بلغت 195.53 مليون دينار، بمعدل نمو بلغ 41.87% مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس متانة الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الشركة وما تقدمه من خدمات تحظى بثقة العملاء والسوق بشكل عام. وبلغ إجمالي الأصول المملوكة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 222.34 مليون دينار، مقارنة بـ 158.59 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو يبلغ 40.2%. وسجلت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم نموا بنسبة 37.99% لتصل إلى 75.44 مليون دينار، مقارنة بـ 54.67 مليون دينار للفترة المقابلة من العام 2022، حيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لأداء الشركة.وتعقيبا على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات م.فهد علي الغانم عن فخره واعتزازه بما حققته شركة أولاد علي الغانم للسيارات من استقرار ومعدلات نمو كبيرة تعكس أداءها ومتانة مركزها المالي.وقال الغانم: «نعمل بجد ونستهدف تنمية حقوق مساهمينا وفقا لخطة استراتيجية نجتهد في تنفيذها على أرض الواقع، فالشركة قادرة على تخطي التوقعات وتحقيق طموح المساهمين بمختلف شرائحهم».وأضاف ان الشركة لديها توجهات تكفل لها الاستدامة والمحافظة على قوة وضعها المالي، لافتا إلى أن سياسة الانتشار ترتكز على حزمة من المعطيات الفنية التي تتقدمها قراءة السوق بشكل جيد وما يحتاج اليه العملاء في المقام الأول.وتابع أن الشركة لديها استثمارات متنوعة في الكثير من الأسواق، بخلاف حضورها القوي محليا، مشيرا إلى أن ثقة الشركة في أدائها المالي يؤهلها لمزيد من المنافسة لتحقيق أعلى العوائد لمساهميها.وأكد الغانم أن الشركة تتعامل مع التحديات والمخاطر التي يشهدها سوق السيارات عالميا في ظل نهج يقوم على تقديم الحلول والبدائل التي تضمن لها الاستمرارية وتحقيق المزيد من الإنجازات المستهدفة.