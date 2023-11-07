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الوطني ينظم برنامجا لتطوير القيادات في إداراته

11/7/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعيه الدؤوب نحو بناء قوة عمل مرنة وديناميكية تدعم تطلعاته على المدى البعيد وتعزز جهود الاستدامة على صعيد الكوادر البشرية، نظم بنك الكويت الوطني برنامجا تدريبيا مكثفا لتطوير القيادات في جميع إدارات البنك، وذلك بالتعاون مع كلية إنسياد «INSEAD» لإدارة الأعمال، والتي تعد واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم.
حضر حفل تدشين البرنامج الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة محمد العثمان، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة محمد الخرافي ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يتناول قيادة التحول الرقمي، إلى التركيز على العملاء في مساعدة المدراء على تحسين مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات بما يؤهلهم لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية وتولي زمام القيادة في المستقبل لاستكمال مسيرة البنك الناجحة والممتدة على مدار عقود طويلة، وهو ما ينسجم مع استراتيجيته البنك طويلة الأجل.
وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى من البرنامج لهذا العام، والتي أقيمت على مدار يومي 6 و7 نوفمبر تحت عنوان «القطاع المصرفي سريع التغير» لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية مع التطور الرقمي المتسارع، والمهارات اللازمة لإدارة التغيير وتطوير وتعزيز المهارات القيادية مع التركيز بشكل خاص على الوعي الذاتي وقيادة الفريق وإدارة التغيير وتنفيذ الاستراتيجية.
كما يتناول البرنامج العديد من المحاور المهمة من بينها: كيفية بناء استراتيجية قوية تركز على العملاء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية المبتكرة، والتحولات الرئيسية الثلاثة في الاستراتيجية التي تتضمن إعادة صياغة التجربة الرقمية ومحور العروض الرقمية وتفاعل وارتباط العملاء والبيع بشكل أكثر فعالية، وتطوير عقلية مبتكرة في ظل عالم سريع التغير، والعمل الجماعي، وقيادة التحول من خلال الاستراتيجيات المستندة إلى البيانات، وفهم عوامل التمكين الأساسية والاستفادة منها لتحقيق تحول ناجح.
بالإضافة إلى إنشاء تجارب متميزة للعملاء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات الرقمية ودراسة كيفية الاستفادة من البيانات والتحليلات لتحليل المشهد التنافسي وقياس نجاح الأنشطة الرقمية.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: يعتبر برنامج تطوير القيادات جزءا مهما من استراتيجية البنك المستمرة في تنمية رأس المال البشري وضمان الجاهزية للتغيرات السريعة التي تشهدها الصناعة المصرفية.
وأكد العبلاني أنه لطالما كان تطوير المديرين محور التركيز الرئيس، حيث يعزز نموذج التدريب الذي ينتهجه البنك من القدرة على القيادة انطلاقا من الرؤية المتسقة لكيفية فهمنا للقيادة وما نتوقعه من القياديين، كما أنه يعكس الاحتياجات الفريدة من القياديين ويدعمه بحث علمي دقيق لتحديد المعرفة والمهارات التي تشكل جوهر القيادة الفعالة والشاملة لتلبية احتياجات الموظفين التدريبية.
من جانبه، أكد يورج نيسينج، أستاذ مشارك أول في كلية إنسياد ومدير برنامج «قيادة التحول الرقمي الذي يركز على العملاء» قائلا: إنني أتطلع بشدة إلى البرنامج مع المسؤولين التنفيذيين من بنك الكويت الوطني لمناقشة الاستراتيجية الرقمية في عصر الاضطراب. لا تقتصر الإستراتيجية الرقمية على التكيف مع المستقبل فحسب، بل يتعلق الأمر بتشكيلها فكرة مبتكرة واحدة في كل مرة لخلق الفرص التي تدفع الى النجاح المستدام.

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