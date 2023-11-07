فهد الجارالله تحسين معيشة المتقاعدين أول مشاريع الحكومة وموظفو القطاعين نهاية العام



استعراض تصور الحكومة لمشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لإقراره بالجلسة القادمة أو التي تليها.. حال التوافق عليه

أهمية التعاون مع اللجنة المالية والاقتصادية مع بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن

مشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين يأتي تنفيذاً للرغبة السامية بتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين

الفرق «المالية» و«التأمينات» الفنية تعمل بكل طاقتها لإعداد متطلبات إقرار هذه القوانين ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين



تلقى وزير المالية فهد الجارالله دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بحيث يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة القادمة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على أهمية التعاون والعمل مع اللجنة المالية والاقتصادية في بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتوج استمرار التعاون البناء مع المجلس وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للرغبة الأميرية والتوجيهات السامية ووفق قرار مجلس الوزراء بأن أول مشاريع الحكومة التي أعلنت عن عزمها تقديمها لتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين ستكون للمتقاعدين، ومن ثم استعراض التصورات الأخرى الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص في ذات الاجتماع للجنة، كي يتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.

وبين أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية، وصولا إلى إقرار هذه القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف. وأكد الوزير أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، كما يساهم التصور في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص الذي يعد رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني.