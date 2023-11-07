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المباركي مشاركة 222 خبيرا من 50 دولة بالمؤتمر الافتراضي العالمي الرابع

11/7/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعد شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، لتنظيم فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، تزامنا مع أسبوع ريادة الأعمال، حيث تمتد فعاليات المؤتمر لمدة 12 ساعة يوميا بدءا من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، بمشاركات خليجية وعربية وعالمية. وفي هذا السياق، قالت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسسة شركة «ايكوسيستم للاستشارات الإدارية» ورئيسة المؤتمر د.هنادي مبارك المباركي إن المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع سيقام بالتوازي مع الاكسبو الافتراضي الأول في الشرق الأوسط والذي يضم اكثر من 500 مشارك.
وأضافت ان المؤتمر سيحظى بمشاركة 50 دولة عالمية بـ 222 من الخبراء والنخبة الاقتصادية المتخصصة، و39 شخصية عالمية وإقليمية وخليجية من الشيوخ والوزراء والشخصيات القيادية لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية نحو الاقتصاد الرقمي والتنويع الاقتصادي الذكي القائم على البرامج العالمية.
كما سيشارك في المؤتمر 45 مخترعا ومبتكرا عالميا حصلوا علي براءات الاختراع والجوائز العالمية و80 شركة استشارية عالمية، وذلك عبر 39 جلسة نقاشية، حيث سيركز المؤتمر على 10 محاور رئيسة خلال 12 ساعة يوميا على مدار 3 أيام.
وبينت المباركي أن المؤتمر سيشهد مشاركة كل من: د.موضي الحمود وزيرة التربية والتعليم سابقا، ود.فايز الظفيري مدير جامعة الكويت، وأنس ميرزا الرئيس التنفيذي للمجموعة شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، ومشعل السبيعي مدير عام الهيئة العامة للشباب، وفيصل الصواغ رئيس نقابة الإعلام الإلكتروني،
بالإضافة إلى السفير د.صالح الخروصي سفير سلطنة عمان لدى الكويت، وزياد نكد رئيس البنك الدولي، ووليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين» الكويت، وحفيظ اسد ممثل منظمة الأمم المتحدة، ومن المملكة العربية السعودية الأميرة هند بنت عبدالرحمن، وم.مصعب الفضالة المدير للعام لمكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي.
ومن دولة الإمارات العربية المتحدة سيشارك الشيخ م.سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وكذلك الشيخة د.هند القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي، ومن دولة البحرين الشيخة مريم بنت حمد آل خليفة، ومن دولة قطر الشيخ د.ثاني آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق.

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