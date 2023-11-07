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KIB يفوز بمناقصة إدارة محفظة عقارية لبيت الزكاة

11/7/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن فوزه بمناقصة إدارة محفظة عقارية تابعة لبيت الزكاة الكويتي، ويعكس هذا الإنجاز المهم لإدارة أملاك الغير في البنك ريادتها في تقديم الخدمات العقارية المتكاملة والمتميزة لكافة العملاء، انطلاقا من التزامها بدورها الحيوي وبالاعتماد على خبراتها المتراكمة في إدارة وتطوير محافظ القطاع الحكومي وغيرها من المحافظ المختلفة.
وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة أملاك الغير في KIB، يوسف العجيل: إن هذه المحفظة العقارية التابعة لبيت الزكاة الكويتي، والتي سيقوم KIB بإدارتها، تشمل مجموعة من العقارات الاستثمارية والتجارية، وهي موزعة في مناطق مختلفة من الكويت، كما أنها تجسد ثقة بيت الزكاة المتجددة بالبنك، وذلك من خلال ترسية مناقصة إدارة المحفظة العقارية التابعة لهم عليه.
وأشاد العجيل بمستويات الخبرة والمهنية العالية التي يتمتع بها فريق إدارة أملاك الغير في البنك، وبسجله الحافل بالإنجازات والنجاحات على مدى السنوات الماضية، لافتا إلى أنه سيعمل على تطوير أصول تلك المحفظة وزيادة إيراداتها ودخلها السنوي، كما سيقوم بالعديد من المهام التي تشمل أعمال الصيانة، والإشراف على شركات الصيانة الخاصة بعقارات محفظة بيت الزكاة، إضافة إلى جذب عروض الأسعار من تلك الشركات، والتعاقد معها وصرف دفعاتها، ومتابعة القضايا المتعلقة بالعقارات والمستأجرين، والحرص على اضطلاع العملاء بكافة التفاصيل والمستجدات، عبر إعداد تقارير شهرية شاملة حول الإيرادات والمصروفات لكل عقار على حدة، وتقييم العقارات في نهاية كل سنة.

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