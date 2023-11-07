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وربة يعلن الفائزين في سحوباته

11/7/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: لافي فلاح مضحي العازمي، دلال فهد ناصر الدوسري، بدر مرزوق جمعان صعفاك العازمي، ناصر عبدالله سالم مفلح، محمود رضا رشاد محمد شندى، عبد اللطيف ضيدان مجزع الوقيت، انوشااتافير بهافاني شانكير، آلاء سيد ابراهيم خليل القلاف، محمد عبداللطيف شمس الدين، ناصر مبارك فالح العازمي.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين، وهم: سند راشد محمد جمعة، صالح فيصل صالح العيدان، لولوة علي أحمد الكندري، نورة حسن شليويح العجمي، مريم محمد صالح الحصين، أروى علي جابر المري، صهيب نواف ضحوي الديحاني. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، وهم: بشاير عبدالحميـــد هجهـــوج الرشيدي، عبدالعزيز براك عبدالله الوطري، أحمد مبارك ضويحي الظفيري، نوف فهد فيحان العبدلي، لطيفة صالح عبدالله العطر.

وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.

MENAFN07112023000130011022ID1107390294

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