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التجاري يدعم الاستدامة بالتعاون مع بورشه الكويت

11/7/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تعزيز جهود الاستدامة والمحافظة على البيئة فضلا عن مستقبل الابتكار في مجال صناعة السيارات، تعاون البنك مع مركز بورشه الكويت في تنظيم حدث اختبار قيادة سيارة بورشه الجديدة «تايكان» الكهربائية على حلبة مدينة الكويت لرياضة السيارات. وقد تمت إقامة هذا الحدث الحصري لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية لدى البنك التجاري، وقد حظي عملاء البنك بتجربة جديدة وفريدة من نوعها، حيث كان لهم السبق في قيادة سيارة بورشه «تايكان» الكهربائية المتطورة على حلبة مدينة الكويت لرياضة السيارات، حيث يسعى البنك نحو تشجيع عملائه للتوجه لاستخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. هذا، وقد قام فريق التسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك بالترحيب بعملاء الخدمات المصرفية الشخصية الذين استمتعوا بقيادة سيارات بورشه الكهربائية الفارهة في تجربة فريدة من نوعها، حيث عبروا عن سعادتهم بحضور هذا الحدث وشكرهم وتقديرهم للبنك التجاري وبورشه الكويت.
والبنك التجاري الكويتي يحرص دائما على التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية ويتجلى هذا من خلال رعايته للفعاليات المصممة لخدمة هذا التوجه.

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