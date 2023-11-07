العيبان 1 06 مليار دولار التبادل التجاري بين الكويت وتركيا في 2022



الكويت تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص.. وقمنا بتحسين قوانين ولوائح الأعمال لجعلها أكثر شفافية وسهولة

عمر بولات: 427 شركة كويتية تستثمر ملياري دولار بتركيا.. وننفذ 50 مشروعاً بالكويت قيمتها 9 مليارات طوبى سونمز: تركيا والكويت تتمتعان بعلاقات سياسية استثنائية.. تتميز بصداقة وشراكة قوية وقيم مشتركة

علي إبراهيمقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا بلغ نحو 1.06 مليار دولار خلال 2022 بزيادة تقدر بنسبة 32.9% عن العام 2021.وزاد العيبان: «ندرك أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، والتي تحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيقها، ونحن هنا لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات، وللتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية».وأكد العيبان في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الهيئة التجارية التي أقيمت في الكويت أمس بحضور وزير التجارة التركي د.عمر بولات، وسفيرة تركيا لدى الكويت طوبى سونمز، أن فعالية وفد التجارة تلعب دورا كبيرا في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت وتركيا لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مبينا أنه يعد منصة مثالية لتعزيز العلاقات التجارية وتوثيق أطر الصداقة بين البلدين، إذ إن العلاقات الكويتية - التركية راسخة وعميقة، واليوم تشهد تحولا إيجابيا جديدا في تلك العلاقة، نتج عن ذلك زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل متزايد ومثمر.وزاد قائلا: «نستعرض خلال الحدث الفرص التجارية بين الكويت وتركيا، ونستعرض آخر التطورات في هذا الصدد، واثق بأن هذا الحدث سيشهد نقاشات مثمرة وفاعلة، وسيتم خلاله تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين، وأتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية تعود بالنفع على الكويت وتركيا وشعبيهما».وأشار العيبان إلى أن الكويت اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل، وأصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية، إلى جانب تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها.يأتي ذلك إلى جانب توفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الأعمال، مبينا أن هذه الخطوات وغيرها ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال في الكويت وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.وأكد أن الكويت تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، ويعود ذلك للرؤية المستقبلية للكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة جاذب للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بدولة الكويت، والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب. وقال العيبان: «يقع على عاتقنا اليوم التصدي للعديد من التحديات مثل الاستقرار السياسي العالمي والأمن الغذائي وتحديات التغيرات المناخية والالتزامات الجديدة المستحقة في التنمية الخضراء المستدامة التي أصبحت من أكبر التحديات والذي يتطلب منا مضاعفة الجهود والالتزامات، إذ إن التحديات التي تواجه التجارة العالمية من اضطراب سلسلة الإمدادات والقيود التي قد تفرض على النقل أو حظر الصادرات أو الواردات ونقص السلع تحتم علينا أن نبتكر الوسائل والخطط والمشاريع التي تضمن النجاح أثناء الأزمات وتعزز المرونة الكافية للاقتصاد والتجارة الدولية حتى تتجاوز تلك العقبات بسهولة وأمان».استثمارات كبيرةمن جهته، قال وزير التجارة التركي د.عمر بولات إن هناك 427 شركة كويتية تستثمر نحو 2 مليار دولار في تركيا، معربا عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات، إذ توجد العديد من الفرص بالكثير من القطاعات كالصناعة والسياحة والعقارات والتمويل، مشيرا إلى أن الشركات التركية في مجال المقاولات تنفذ في الكويت نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار.ومن الناحية التجارية، قال إنه يجب العمل على إزالة الحواجز الفنية وهي من المواضيع التي ستطرح خلال لقاءاتنا إلى جانب تفاصيل التجارة الحرة مع دول الخليج، إذ ستنجز هذه الأعمال بمبدأ «اربح اربح»، معربا عن أمله في دعم الكويت لعقد اتفاقية مع دول مجلس التعاون.وذكر ان حجم التجارة بين البلدين في 2022 قد بلغ نحو مليار دولار وان حجم الصادرات التركية إلى الكويت بلغت أكثر من 600 مليون دولار، منوها بالاتفاقيات الأخرى بين الكويت وتركيا إذ توجد اتفاقية تشتري من خلالها الكويت 18 طائرة مسلحة تركية.ولفت إلى ان زيارته للكويت ستتضمن زيارة إلى مبنى مطار ركاب الكويت T2 الجديد والذي تنجزه شركة تركية للاطلاع على ما تم تنفيذه، منوها بأن الكويت بلد مميز إلى تركيا إذ ان رئيس الجمهورية التركية زار الكويت في 2017 وقال انها باب ينفتح لتركيا إلى الخليج، وتركيا باب ينفتح للكويت إلى آسيا الوسطى وأوروبا. وتحدث بولات عن الموقف الكويتي مع تركيا وقت الأزمات، حيث إنها تسارع دائما للوقوف بجانبنا وتقديم المواد الإغاثية والمساعدات، ولفت إلى أن الشعب الكويتي صاحب خير، وصداقتنا مع الكويت صداقة متينة.علاقات استثنائيةمن جهتها، قالت السفيرة التركية لدى البلاد، طوبى سونمز: «تركيا والكويت تتمتعان بعلاقات سياسية استثنائية تتميز بصداقة وشراكة قوية وقيم مشتركة ومنظور مشترك حول مجموعة متنوعة من القضايا، ونؤمن إيمانا راسخا بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا ستكون العنصر الرئيسي في شراكتنا في المستقبل».وأضافت: «في الواقع، بلغ حجم التجارة لدينا رقما قياسيا على الإطلاق في العام الماضي، مما يشير إلى وجود اتجاه تصاعدي ثابت بالفعل بالمعاملات التجارية بجميع أنواعها بين تركيا والكويت، ولكنها لاتزال أقل من توقعاتنا، وبالتأكيد لا تتوافق مع طموحاتنا، ونحن بحاجة إلى مزيد من الزخم وقوة دافعة أقوى في سعينا لتحقيق الرخاء والتعاون المتبادلين».وشددت على أن تركيا والكويت، تمتلكان نقاط قوة وموارد فريدة من نوعها، وعند دمجها ستكون قادرة على تحقيق نتائج استثنائية، وبمجرد أن تتحقق شراكتنا الاقتصادية بشكل كامل، ستصبح نموذجا في المنطقة سيسعى الآخرون إلى اتباعه. وتابعت، بالقول: «لقد أعلنت تركيا مؤخرا عن «رؤية قرن تركيا»، التي تهدف إلى دفع البلاد نحو مستقبل يتميز بالتقدم والتنمية والمشاركة العالمية، لنبدأ هذه الرحلة بمنظور جديد للإدارة الاقتصادية يركز على الاستقرار النقدي والثقة والحوافز المالية».واختتمت سونمز كلمتها، قائله: «يسعدني أن ألاحظ أن هناك تطابقا بين الرؤى الخاصة بتركيا والكويت، وأثق بأن الروابط التي تمت صياغتها هنا ستمهد الطريق لمستقبل مزدهر لكل من الشركات التركية والكويتية، لذلك دعونا نمضي قدما بقوة، مع العلم أن مساعينا الجماعية ستؤدي إلى مجتمع أعمال أقوى وأكثر ترابطا».من جانبه، قال رئيس مجلس المصدرين التركي مصطفى غل تبه إن مجلس المصدرين يحظى بأكثر من 110 آلاف عضو من 27 قطاعا و61 مجلس تصدير ونقوم بتنظيم الكثير من الفعاليات التجارية في بلدان مختلفة.وزاد قائلا إن فعالية اليوم في الكويت تستهدف العلاقات التجارية وفق مبدأ «اربح-اربح»، إذ لدينا العديد من القطاعات كالأدوية والزراعة والأغذية والألبسة وتربية الحيوانات جاءت لتستعرض خدماتها وإمكاناتها أمام رجال الأعمال وأصحاب الأنشطة في الكويت.وختم بالقول: «نود مشاطرة إمكانياتنا وخبراتنا لنقوم بهذا التبادل وندعو الله أن تكون حسن النية وتبادل الخبرات مستدامة ومستمرة».5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري المستهدف بين الكويت وتركيا خلال السنوات الـ 5 المقبلةعمر بولات: تركيا ستزيد مشترياتها من النفط الكويتيقال وزير التجارة التركي، د.عمر بولات، إن بلاده تستهدف رفع مستوى التبادل التجاري مع الكويت إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة، من نحو مليار دولار خلال عام 2022، مبينا أن تركيا سترفع من حجم مشترياتها من النفط الكويتي.وأكد بولات أن العلاقات التركية - الكويتية تاريخيا وسياسيا واجتماعيا جيدة جدا، كما أن السياسات الخارجية للكويت وتركيا لم تشهد أي خلافات، مبينا أن تركيا تريد أن تتكامل مع العالم أجمع عبر تجارة أكثر واستثمارات أكبر واستقطاب عدد سياح أعلى.وأشار بولات، في رد على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل انخفض بنسبة 50% منذ بدء أحداث غزة في 7 أكتوبر المنصرم، مبينا في الوقت ذاته أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل وصل إلى 6.5 مليارات دولار في 2022.وأكد أن تركيا تعمل على حماية وضعها التجاري والاقتصادي بالتعاون مع الدول الأخرى عبر تطوير العلاقات، مبينا الاهتمام التركي بالعلاقات مع الدول العربية والإسلامية.وتحدث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا، مبينا أن هناك نحو 85 ألف شركة أجنبية تعمل في تركيا حاليا، وأنه قبل نحو 21 سنة كان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده 15 مليار دولار، ولكن في الوقت الحاضر يتدفق هذا الرقم كل سنة إذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الذي تم استقطابه نحو 285 مليار دولار من بينها نحو 50 مليار دولار من الدول العربية والإسلامية.لا عنصرية في تركيااستهجن بولات استغلال الحوادث الفردية للترويج بأن تركيا لديها عنصرية، وقال: «السياح ضيوفنا وإخواننا ننظر إليهم كأنهم من أسرتنا ونتسابق على استضافتهم بأفضل شكل، فبلادنا هي نفسها والإنسان التركي هو ذاته». واستعرض 3 مواطنين عرب يعيشون في تركيا منذ عقود ولديهم شركاتهم وأنشطتهم الخاصة هناك، إذ بينوا أنهم يعيشون في تركيا لعشرات السنين حققوا فيها نجاحات عززت من انتمائهم للمجتمع التركي، ولم يلمسوا ما يتم الترويج له من عنصرية.إدانة جماعية للحرب على غزةأعرب الوزير د.عمر بولات عن تنديده وشجبه للعدوان الإسرائيلي على غزة، مبينا ان هناك مجازر ترتكب لم نرها في العالم، لافتا في الوقت ذاته الى أننا في العالم الإسلامي نريد منع سفك الدماء ووقف إطلاق النار وحل الدولتين.بدورها، أعربت السفيرة طوبي سونمز، عن الحزن العميق بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، إذ إن المعاناة الهائلة التي يعيشها إخواننا وأخواتنا لا تطاق، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي المروع الذي وصل إلى حد جريمة الحرب يجب أن يتوقف.بدوره، قال مصطفى غل تبه: نجتمع اليوم لكن عقولنا وقلوبنا مع شهدائنا في غزة، ندين وبشدة هذه الغارات الإسرائيلية في غزة.