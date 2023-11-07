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العبدالكريم الحكومة جادة في خطط الخصخصة وبريد الكويت أولى الشركات

11/7/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم ان السوق أنهى الربع الثالث وضمن قوائمه 150 شركة مدرجة، وانه سيتم إلغاء إدراج شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بعد انسحابها اختيارا في الثامن من ديسمبر المقبل، لافتة إلى ان هناك شركتين أخريين تم تعليقهما من قبل الجهة الرقابية انتظارا لإلغاء ادراجهما اعتبارا من نهاية مارس المقبل إذا لم تلتزما بالمتطلبات التنظيمية.
وذكرت في مؤتمر المحللين بشأن نتائج الربع الثالث من العام 2023 لبورصة الكويت، ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على إنشاء وإدراج شركة خاصة بالبريد الالكتروني وان تأسيس الشركة وإعادة هيكلة خدماتها من وزارة الاتصالات قبل دمجها والاكتتاب العام سوف يستغرق بعض الوقت، وعلى صعيد خطط الخصخصة الأخرى فإن خصخصة الخدمات والشركات الحكومية جزء من رؤية الحكومة واستراتيجيتها المتداولة اعتبارا من الشهر الماضي، مشددة على ان الحكومة جادة في خططها للخصخصة وحتى الآن بريد الكويت تعتبر أولى هذه الشركات. وبسؤالها عن الاكتتابات العامة الأولية، قالت لا نملك رؤية واضحة حول ذلك الأمر، ولكنهم يسيرون على الطريق الصحيح من حيث خصخصة الخدمات.
من جهة أخرى، قالت العبدالكريم انه تم انهاء الاختبار على مستوى السوق لإطلاق الطرف المقابل المركزي CCP، مشيرة إلى ان هذه الاختبارات تلعب دورا حاسما في تنشيط البنية التحتية للتقاص والتسوية، مضيفة ان نطاق الاختبارات يتم تدريجيا بصورة اكثر تعقيدا، مثمنة جهود المشاركين في السوق لاجتياز الاختبارات لضمان تقدم السوق.
وأشارت إلى ان بورصة الكويت على استعداد لتقديم منصات الدخل الثابت للشركات وصناديق الاستثمار المتداولة ETF بمجرد الانتهاء من الطرف المقابل المركزي CCP، لافتة إلى بدء مناقشات مع مصدري الديون المحليين بهدف ادراج اوراقهم المالية على منصتنا بعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية.
وأضافت ان الطرف المقابل المركزي CCP سيمثل علامة بارزة في البنية التحتية لسوق رأس المال في الكويت، وسيمهد الطريق لإدخال المشتقات الموحدة لاحقا، والتي تشمل الخيارات والعقود الآجلة، كجزء من المرحلة.
وقالت انه في ظل بيئة اسعار الفائدة المرتفعة حاليا وتأثيرها على التقييمات، لايزال من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات التي طلبت التشاور مع شركة البورصة بشأن ادراجها ستستمر كما هو مخطط لها.
وفيما يتعلق برسوم الاشتراك، ذكرت «البورصة» أنه في نهاية عام 2022 بلغ حجم القيمة السوقية نحو 80% من السوق «الأول» و20% من السوق «الرئيسي»، ويتكون السوق «الأول» من 25 شركة، والشركات المتبقية موجودة في السوق «الرئيسي»، وبالتالي فهي المساهم الرئيسي في الإيرادات. تجدر الاشارة الى أن نحو 64% من الشركات في السوق «الأول» وصلت إلى الحد الأقصى لفئة الرسوم المعنية. وللحصول على رسوم أعلى من هذه الشركات (التي تنطبق على كلا السوقين)، يجب عليها الانتقال إلى فئة القيمة السوقية الأعلى، إن أمكن.
أما بالنسبة للشركات التي تم الغاء إدراجها، سابقا، فهي في معظمها من السوق «الرئيسي». ويبلغ حاليا إجمالي الرسوم المتأثرة من إلغاء الإدراج نحو 250 ألف دينار.

MENAFN07112023000130011022ID1107390291

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