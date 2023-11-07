الروس يتراجعون عن شراء العقارات فى دبى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يبدو أن طفرة شراء الروس لعقارات دبي ، بدأت تتلاشى، إذ يقول وسطاء إن مشتريات الروس من عقارات دبي تباطأت خلال الأشهر القليلة الماضية في وقت خسر فيه الروبل ثلث قيمته.

وفي الوقت نفسه، هناك انحسار طبيعي بعد موجة الشراء التي شهدها العام التالي لغزو روسيا أوكرانيا، وقرر بعض الروس الذين أعيد توطينهم أن دبي ليست مناسبة لهم وانتقلوا إلى مكان آخر، حسب الوسطاء.

كان الروس تقليديًا من عشاق العقارات في الإمارات، لكنهم تدفقوا بالفعل إلى السوق عام 2022، عندما ضغطت العقوبات الدولية على اقتصاد روسيا وأوضاعها المالية بعد غزو البلاد لأوكرانيا، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.

كان هذا الإقبال جزءًا من طفرة السوق بعد الوباء والتي دفعت أسعار المنازل للارتفاع بنحو 30% خلال العامين الماضيين حتى سبتمبر، وفقًا لـ”سي بي أر أي جروب”.

يقول أحد وسطاء العقارات الفاخرة إن الروس أصبحوا بائعين صافين في شركته، إذ يعيدون أموالهم إلى الوطن بعد المكاسب الكبيرة في سوق العقارات سريعة النشاط في الإمارة أو يخرجون من صفقات لم يعودوا قادرين على تحملها.

واستمرت عمليات الشراء التي يجريها الروس حتى النصف الأول من عام 2023، وفقًا لشركة“إعمار العقارية”، أكبر مطور في دبي.

بعد ذلك، بدأ الشراء في التراجع خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما قال الوسطاء إن أعداد المشترين الذين يحملون جوازات سفر روسية، و من بلدان الوكالات مثل قبرص وسانت كيتس ونيفيس أو مالطا، انخفض.

تقول شركة“بيترهومز” للوساطة المالية إن الروس كانوا خامس أكبر مشتر أجنبي للعقارات السكنية في دبي خلال الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض عن المرتبة الأولى خلال الربع نفسه من العام الماضي، من حيث حجم المعاملات.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ الربع الثاني 2022 التي يتراجع فيها الروس عن المراكز الثلاثة الأولى في شركة“بيترهومز”.

ومعروف أن سوق العقارات الفاخرة تتأثر بشكل خاص بتراجع الشراء أكثر من غيرها.

قال أراش جليلي، الرئيس التنفيذي لشركة“يونيك بروبرتيز” ومقرها دبي، إن“الروس اعتادوا على شراء العقارات باهظة الثمن العام الماضي، فكانوا يشترون بصرف النظر عما يدفعوه سواء 10 ملايين دولار أو 15 مليون دولار أو أياً كان، لكن هذه الشريحة لم تعد تشتري بعد الآن”.

ويقدر جليلين، انخفاض عدد المعاملات التي أجراها الروس في شركته بنسبة 15%، لكن قيمة تلك المعاملات انخفضت بنسبة 50%.