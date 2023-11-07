روت تجربة 3 أسابيع تحت القصف في غزة.. ممرضة أمريكية: الفلسطينيون أبطال وشجعان (فيديو)

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن العاملين الطبيين في قطاع غزة يواجهون كل دقيقة حتمية الاختيار "بين من يجب أن يتلقى العلاج ومن يُترك ليموت" من جرحى القصف الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة في تقرير موسع عن الممرضة الأمريكية إميلي كالاهان، التي عادت للتو من غزة قولها

إن زملاءها اختاروا بالبقاء في غزة رغم علمهم أنهم قد يقتلون في الغارات.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع " الحرة " فبعد ثلاثة أسابيع قضتها تحت القصف، غادرت كالاهان غزة الأسبوع الماضي. وعندما سألها مذيع شبكة "سي.إن.إن" إن كانت ستعود إلى غزة إذا أتيحت لها الفرصة، أجابت: "من كل قلبي، من كل قلبي تماما... قلبي في غزة، سأبقى في غزة، الفلسطينيون الذين عملت معهم كانوا من أروع الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.. أبطال مطلقون، لو كان بإمكاني الحصول على قدر بسيط من الشجاعة التي يتمتعون بها لكنت سأموت شخصا سعيدا".

مع انهيار مستشفيات غزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي والحصار الذي خلف نقصا حادا في الأدوية والمياه والغذاء والوقود، يقف القطاع

الطبي في غزة على شفا كارثة إنسانية. وتقول كالاهان إن آلاف الفلسطينيين يعيشون في ظروف غير صحية وغير آدمية بينما يواجهون الموت بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة.

وأخبرت كالاهان الشبكة أن أحد زملائها، وهو ممرض، قُتل في عطلة نهاية الأسبوع الأول في إحدى الغارات التي استهدفت سيارة إسعاف.

وعندما صدرت أوامر بمغادرة شمال غزة، قالت كالاهان إنها أرسلت على الفور رسالة نصية إلى أعضاء طاقم المستشفى لمعرفة ما إذا كانوا سيتوجهون إلى الجنوب. والإجابة الوحيدة التي حصلت عليها كانت:

"هذا مجتمعنا. وهذه عائلتنا. وهؤلاء هم أصدقاؤنا. إذا كانوا سيقتلوننا هنا، فسنموت ونحن نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".

وفقا لكالاهان، اختار الأطباء والممرضون في غزة البقاء في منطقة الصراع لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة بشكل عاجل، رغم المخاطر. وقال كالاهان: "إن الأطباء والممرضات الذين عملت معهم في غزة هم من أشجع الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق".

وأكدت أنها الآن تشعر بالقلق كل يوم بشأن سلامة زملائها.

وقالت كالاهان للشبكة: "أستيقظ كل صباح وأرسل رسالة نصية وأسألهم: هل أنتم على قيد الحياة؟ وفي كل ليلة قبل أن أنام أرسل رسالة أخرى تقول: هل أنتم على قيد الحياة؟"

وقالت كالاهان: "أجد صعوبة في العثور على المتعة في أي من هذا لأنني آمنة حاليا، وهذا نتيجة لاضطراري إلى ترك الناس ورائي".

وتحدثت كالاهان عن معاناة الأطفال تحديدا في غزة، قائلة: "كان هناك أطفال مصابون بحروق شديدة في وجوههم وأعناقهم وفي جميع أنحاء أطرافهم، ولأن المستشفيات مكتظة للغاية، يتم إخراجهم على الفور بعد ذلك".

وأضافت: "يحضر الآباء أطفالهم إلينا ويقولون: هل يمكنكم المساعدة من فضلكم؟ وفي الواقع، ليس لدينا أي إمدادات".

وتابعت كالاهان: "ويتم نقلهم إلى هذه المخيمات حتى دون إمكانية الحصول على المياه. ويوجد الآن 50 ألف شخص في مخيم بأربعة مراحيض، ويتم تزويدهم بالمياه لمدة ساعتين كل 12 ساعة".

وشاركت كالاهان تفاصيل التحديات الهائلة التي تواجه توفير الرعاية أثناء النزاع. وقالت: "كنا نسمع القصف والغارات الجوية في الخارج أثناء إجراء عمليات جراحية طارئة. وفي بعض الأحيان، كان المستشفى يهتز".

بعد الإخلاء إلى مكان آمن، شاركت كالاهان تجربتها لرفع مستوى الوعي حول الأزمة في غزة. وقال كالاهان: "أريد أن يعرف الناس ما يحدث بالفعل على الأرض. فالعاملون الطبيون والمدنيون يفقدون حياتهم بسبب نقص الإمدادات الأساسية وعدم القدرة على المغادرة لتلقي العلاج".

وأشارت كالاهان إلى المساعدة التي قدمها الموظفون الفلسطينيون الذين لم يغادروا أماكنهم، وقالت: "لولا مساعدة الموظفين المحليين لكنا قد متنا في غضون أسبوع".

وقالت إنها وفريقها اضطروا إلى التوسل للحصول على الطعام والماء، وأعربت عن اعتقادها بأن المواطنين في غزة معرضون لخطر المجاعة إذا لم يحصلوا على المساعدة.

وقالت: "عندما أقول إننا كنا سنموت جوعا، فأنا لا أبالغ".

وتحدثت كالاهان عن شجاعة الفلسطينيين، قائلة "وفي لحظات اليأس المطلق للمواطنين، كانوا حازمين وهادئين وتحدثوا معهم وأخبروهم أنهم أيضا في نفس القارب، وليس لديهم إمدادات، كما أنه ليس لديهم طعام أو ماء، وكانوا أيضًا ينامون في الخارج على الأسمنت".

وشنت إسرائيل سلسلة مدمرة ومستمرة من الغارات الجوية على قطاع غزة المكتظ بالسكان منذ أن أعلنت الحرب على حماس في 8 أكتوبر ردا على هجوم حركة "حماس" الفلسطينية.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، الدعوات لوقف إطلاق النار، قائلا إنه لن يكون ممكنا "بدون عودة الرهائن".

واحتجزت حماس ما لا يقل عن 242 رهينة منذ مهاجمتها إسرائيل في 7 أكتوبر، وفقا للجيش الإسرائيلي. وأطلقت حماس سراح أربعة رهائن، بينما أنقذ الجيش الإسرائيلي رهينة أخرى.

وقال نتانياهو للقوات الإسرائيلية في قاعدة للقوات الجوية بجنوب إسرائيل، الأحد، "نقول هذا لأصدقائنا وأعدائنا. سنواصل ببساطة حتى نهزمهم. ليس لدينا بديل".

وأدت الحرب المستمرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين من الجانبين. وقد قُتل أكثر من 1400 شخص وفقا للسلطات الإسرائيلية، وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني قتلوا، وأصيب نحو 25 ألفا جراء الغارات الإسرائيلية. وترتفع الحصيلة كل يوم، ويعتقد أن بعض الضحايا ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.

انهيار المستشفيات

ومع انهيار مستشفيات غزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي والحصار الذي خلف نقصا حادا في الأدوية والمياه والغذاء والوقود، يواجه العاملون في المجال الطبي أصعب الخيارات كل دقيقة، ما يضعهم تحت ضغط نفسي كبير أبرزته صحيفة "نيويورك تايمز".

"كل يوم هو خيار بين من يعيش ومن يموت" هكذا يقول الأطباء والممرضون في مستشفيات غزة التي تقترب من الانهيار بدون كهرباء وإمدادات أساسية، حيث أنهم يتعين عليهم الآن تحديد المرضى الذين سيحصلون على أجهزة التنفس الصناعي، ومن الذي سيتم إنعاشه، أو من الذي سيحصل على أي علاج طبي على الإطلاق، بحسب الصحيفة.

وأوضح الأطباء في غزة أنهم يتخذون قرارات سريعة وسط صرخات الأطفال الصغار الذين يخضعون لعمليات بتر أو عمليات جراحية في الدماغ دون تخدير أو مياه نظيفة لغسل جروحهم.

ويقول الأطباء في قطاع غزة إن الظروف داخل غزة المكتظة بالسكان هي الأسوأ على الإطلاق، حيث تنهار مبان سكنية ومدارس ومستشفيات بأكملها تحت القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، باسم النجار، قوله إن "طواقمنا منهكة جسديا ونفسيا".

وأضاف "يبقى بعض الأطباء أسبوعًا كاملاً في المستشفى. ويتم نقل بعض عائلاتهم إلى المستشفى مقتولين أو مصابين. ويعود بعض الأطباء إلى منازلهم ويقتلون هناك، ثم يتم إرجاع الجثث إلى المستشفى".

وتابع أن ثلاثة من العاملين في المستشفى توفوا في منازلهم جراء القصف الإسرائيلي.

وبحسب

الأطباء فإن الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية والنقص الحاد في الوقود أدت إلى إغلاق ما يقرب من نصف مستشفيات غزة بالكامل، في حين أن المستشفيات التي لا تزال أبوابها مفتوحة تقدم الحد الأدنى من الرعاية، في أحسن الأحوال.

ووفقا للصحيفة، أدى نقص إمدادات المياه العذبة واليود إلى ترك الجروح قذرة، حيث تأكل الديدان لحوم المرضى المتفحمة والممزقة، وفقًا لمقابلات مع أطباء في أربعة مستشفيات في جميع أنحاء غزة. وبدون المياه الكافية، لا يتمكن الأطباء والممرضون من توفير المرافق الصحية الكافية لمرضاهم، أو غسل الجروح أو توفير أغطية للأسرة في المستشفى.

وقال أطباء في مستشفيين في غزة للصحيفة إنه مع عدم وجود أي شيء لتشغيل مكيفات الهواء، أصبحت الحرارة سيئة بما يكفي لجعل جروح المرضى تتفاقم، إذ يحتاج الطاقم الطبي إلى مخزون الوقود المتناقص لإضاءة غرف العمليات.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن قليلا من المصابين بجروح خطيرة يحصلون على سرير في المستشفى. وقال الأطباء إن عددا أقل من ذلك يستخدم جهاز التنفس الصناعي أو التخدير عند إجراء العمليات الجراحية، بما في ذلك جراحات الدماغ. ويقول الأطباء إن أدوية التخدير غير متوفرة منذ حوالي أسبوعين.

علاوة على كل هذه التحديات، أصبحت المستشفيات دور أيتام مؤقتة أيضًا، وفقًا للعاملين في المجال الطبي.

وفي بعض الحالات، يصل الأطفال إلى المستشفيات بعد أن قُتلت أسرهم بأكملها في الحرب أو شاهدوا والديهم يموتون على نقالات المستشفى أو أرضياتها. وقد قام الطاقم الطبي برعاية بعض الأطفال حتى يتمكن أحد الأقارب من أخذهم.

وتتقاسم هذا المعاناة 19 مستشفى أخرى لا تزال تعمل بدرجات متفاوتة في غزة. ويتزايد الضغط على تلك المستشفيات، حيث تقوم بتعويض 16 مستشفى أصبحت الآن خارج الخدمة، بحسب بيان لوزارة الصحة، الخميس.