محكمة فرنسية تقضي بسجن أستاذ سابق 20 عاماً لاعتدائه جنسياً على أطفال

حكمت محكمة في باريس الثلاثاء على رجل فرنسي كان يعمل أستاذاً في سنغافورة بالسجن لمدة 20 عاماً، مع عدم إمكانية إطلاق سراحه قبل انقضاء ثلثي هذه المدّة، وذلك لاعتدائه جنسياً على 25 طفلاً في ماليزيا.

ويتّفق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحقّ جان-كريستوف كينو مع رغبة النيابة العامة التي طلبت من المحكمة إنزال أقصى عقوبة ينصّ عليها القانون بحقّ المتّهم.

وأدين كينو بالاعتداء جنسياً في ماليزيا بين كيناير 2014 وأكتوبر 2017 على 25 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً.

وقال المدّعي العام في معرض تبريره طلب النيابة العامّة إنزال أقصى عقوبة ممكنة بالمتّهم إنّ "جان-كريستوف كينو لا يزال حتى اليوم يشكّل خطراً جسيماً على المجتمع والأطفال الذين قد يلتقيهم".

وبينما كان المدّعي العام يتلو مرافعته، كان كينو الذي سيبلغ في نهاية نوفمبر الجاري 56 عاماً من العمر، منهمكاً في تدوين ملاحظات.

وقال رئيس المحكمة لوران رافيو إنّ "هذه عقوبة شديدة القسوة تبرّرها الخطورة البالغة للوقائع وعدد الضحايا".

وأضاف مخاطباً المدان "هل تفهم ذلك؟" فأجاب الأخير "أجل". وأمام المدان عشرة أيام لاستئناف الحُكم.

وقبيل انسحابها للمداولة، قال المتّهم مخاطباً هيئة المحكمة "أريد أن أعرب عن أسفي للأذى الذي سبّبته لضحاياي".

وكينو، وهو مدرّس سابق للغة الفرنسية في سنغافورة، يشتبه بأنه اعتدى جنسياً على ما لا يقلّ عن خمسين طفلاً في جنوب شرق آسيا بين أوائل التسعينيات ولغاية ضبطه بالجُرم المشهود وتوقيفه في بانكوك في فبراير 2019.

لكنّه نجح في مغادرة تايلاند بشكل غير قانوني وعاد إلى بلده الأم فرنسا حيث تمّ توقيفه في مارس 2019.

وفي فرنسا حوكم المتّهم بالوقائع المنسوبة إليه في ماليزيا حصراً.



وقبل أن يفرّ عائداً إلى فرنسا، حرص كينو على أن يرسل من ماليزيا إلى بلده الأم دفاتر ملاحظاته وأقراصاً صلبة تحتوي على عشرات الآلاف من الصور ومقاطع الفيديو لأطفال.

وعثر المحققون على 100 ألف صورة ومقطع فيديو توثّق ما ارتكبه لوحده من اعتداءات جنسية بحقّ أطفال في ماليزيا.

وقال رئيس المحكمة إنّ المدان كان يصوّر بالفيديو اعتداءاته ويصف بدقة ممارساته في دفاتر ملاحظات "مثل أمين محفوظات" و"من دون أيّ انفعال".