نضال ميشيل باتشليت من أجل حقوق الإنسان

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MENAFN - Swissinfo) English (en) Michelle Bachelet's fight for human rights (الأصلي)

ضيفتنا هذه المرة هي ميشيل باتشليت، التي شغلت منصب المفوضة السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان هنا في جنيف حتى أغسطس 2022. وكانت الفترة التي قضتها في المنصب مليئة بالتحديات، من جائحة كوفيد-19 إلى الغزو الروسي لأوكرانيا. كما واجهت ضغوطا هائلة لنشر تقرير طال انتظاره عن جرائم الصين بحق سكانها من أقلية الإيغور المسلمة.

لقد أتيحت لي الفرصة للقاء ومقابلة جميع مفوضي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة شخصيًا، باستثناء ميشيل باتشيليت وخوسيه أيالا لاسو، الذي كان في منصبه قبل الفترة التي قدمت فيها إلى جنيف. وكان الإغلاق بسبب الوباء يعني أن المقابلات وجهًا لوجه لم تكن ممكنة في كثير من الأحيان. عقدت الأمم المتحدة إحاطات صحفية افتراضية، وهكذا تعرّف الصحفيون على باتشليت عبر شاشات الكمبيوتر.

ميشيل باشليت تلقي كلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 12 مايو 2022. © Keystone / Martial Trezzini

لذلك عندما أتيحت لي الفرصة أخيرًا لإجراء مقابلة معها (مرة أخرى عن بُعد، لأنها كانت في مكتبها في سانتياغو) كنت متوترة بعض الشيء - لم أشعر أنني أعرفها كما هو الحال مع نافي بيليه أو لويز أربور أو زيد رعد الحسين.

خلال المقابلة، وجدت أنها امرأة مريحة ودافئة ومطلعة للغاية، تتمتع بالكثير من الفكاهة، جنبا إلى جنب مع واقعية فولاذية تتطلبها وظيفة مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

محتويات خارجية نشأت في ظل الدكتاتورية

ربّما تكون باتشليت من أحسن من قام بالمهمة بين جميع نظرائها. فقد خبرت بشكل مباشر معنى انتهاكات حقوق الإنسان. حيث شهدت في شبابها الانقلاب العسكري لأوغستو بيونشيه في تشيلي والقمع العنيف الذي أعقب ذلك.

في تلك الفترة، تم القبض على أبيها، الذي تُوفي في السجن بنوبة قلبية جراء التعذيب. وفي وقت لاحق، تم القبض عليها وعلى والدتها ونقلهما إلى فيلا جريمالدي سيئة السمعة في سانتياغو، والتي تحولت إلى مركز استجواب تديره الشرطة السرية التشيلية (DINA ).

هناك تم فصل الأم عن ابنتها. ولم تعرف أي منهما ما حدث للأخرى. تتذكر باشيليت تركيزها على محاولة "أن أكون قوية قدر الإمكان، وألا أفشل وألا -كيف يمكنني أن أقول- أعترفَ بأشياء يمكن أن تلحق الضرر بالآخرين".

في النهايةن تم إطلاق سراحهما، واستمرت الدكتاتورية الطويلة في تشيلي، فينما واصلت باتشليت عملها كطبيبة ولكن أيضا كناشطة سياسية. وعندما عادت الديمقراطية إلى تشيلي في النهاية، كانت باتشليت على أتم الاستعداد لخدمة بلادها، أوّلا كوزيرة في الحكومة، ثم كرئيسة لها لفترتيْن غير متتاليتيْن.

وعندما طلبت تعليقها على هذه الرحلة الرائعة من السجن إلى القصر الرئاسي، ردت مبتسمة: "استغرق الأمر وقتا طويلا".

خبرة سياسية

قد يعتقد البعض أنه من غير المعتاد الانتقال من منصب رئيس حكومة إلى منصب رفيع في الأمم المتحدة. في الواقع، قامت باتشليت بمهمة بالأمم المتحدة خاصة بملف المرأة بين الفترتيْن التي تولت فيهما رئاسة حكومة بلادها. لذلك، عندما دُعيت لتولي وظيفة مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لم تكن غريبة تماما عن الأمم المتحدة.

خلال فترة تولّي باتشليت منصبَها، انتقدتها جماعات حقوق الإنسان لاتباعها نهج "من زعيم حكومي إلى آخر" في التعامل مع الأنظمة المسيئة، لكنها كانت مقتنعة بأن تجربتها السياسية كانت مفيدة للغاية في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

تقول باتشليت لـ "من داخل جنيف": "بما أنني توليت منصب الرئيس مرتين قبل أن أصبح مفوضاً سامياً، كان بإمكاني أن أضع نفسي مكان ذلك الشخص الذي كان يتخذ تلك القرارات، وحاولت التفكير في الحجج التي يمكن أن تقنعه باحترام حقوق الإنسان. هذا ليس الأمر الصحيح الذي ينبغي عمله فحسب، بل هو الأمر الذكي أيضًا".

هل نجحت في مهمّتها؟ تنقسم الآراء حول ذلك، وقد لا نعرف أبدًا ما إذا كانت المحادثات الخاصة (التي أجراها جميع مفوضي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة مع رؤساء الحكومات) أدت بالفعل إلى قمع أقل واحترام أكبر للحقوق.

ضغوط الصين

من المرجّح أن أن يتم تذكّر باتشليت أكثر من غيرها بسبب الضغط الهائل الذي مورس عليها لنشر تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية في مقاطعة شينجيانغ في الصين، حيث تقول جماعات حقوق الإنسان إن بكين اعتقلت ما يصل إلى مليون شخص من أقلية الإيغور المسلمة في "معسكرات إعادة التثقيف". وأشارت التقارير إلى أن المحالين على هذه المخيمات يتعرضون لفصل الأطفال عن والديهم وإلى التعقيم القسري للنساء.

لقد تم تأجيل نشر تقرير الأمم المتحدة هذا عدة مرات، بينما تباينت وجهات نظر أطراف مهتمة كثيرة (بما في ذلك الصين نفسها) حول مضمونه. وتتذكّر باتشليت الضغوط التي كانت تٌمارس عليها بشكل شبه يومي لحثها على التعجيل بنشره التقرير أو تأجيله مرة أخرى حسب الجهة الممارسة للضغط.

وتعلق محاورتنا قائلة: "كنت أقول لهم، أنظروا، إذا طلبتم مني عدم نشر هذا التقرير، فغدًا، سوف تتصل بي دولة كبيرة وتقول، لا، يجب أن تنشره. وبعد ذلك ستأتي دولة كبيرة أخرى، وهكذا. لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو العودة إلى المنزل، لأنه يجب علي القيام بعملي. وبالتالي كان هناك الكثير من الضغط والكثير من الانتقادات ".

ويتذكر الصحفيون والصحفيات تلك الليلة في أغسطس الماضي، عندما نشرت باتشيليت أخيرًا التقرير خمس دقائق قبل منتصف الليل في آخر يوم لها في المنصب. لقد شعرنا بالغضب والحرمان من النوم، لكنه كان تقريرًا صارمًا، يشير إلى أن الصين ترتكب جرائم محتملة ضد الإنسانية.

حياة السّود مهمة

بينما هيمن ملف الصين خلال فترة تولي باتشيليت منصبها، كان هناك قضية أخرى أعتقد أنه يجب تذكرها: عملها في مجال حقوق الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وقضايا التمييز العنصري ضدهم...

أثار مقتل جورج فلويد على يد ضباط شرطة الولايات المتحدة غضبًا عالميًا. في جنيف، قدمت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم ومنصة لعائلات أولئك الذين قُتلوا مثله، وهم كثيرون.

كانت باتشليت هي التي ربطت علنًا بين إرث العبودية والاستعمار، والتمييز المنهجي ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي. ودعت إلى تعويضات بسبب "قرون من العنف والتمييز".

هل سيتحقق شيء بفضل هذا النداء؟ "لا أعرف"، إجابتها هذه صادقة، لكنها تشعر مع ذلك أن النقاش قد بدأ.

وماذا عن الإعلان العالمي الذي يحيي العالم هذا العام ذكراه الخامسة والسبعين؟ هل هو مناسب للغرض؟ تحذر باتشيليت من الدعوات المطالبة بتعديله لكي يعكس وعيًا جديدًا بالمساواة والهوية. تخشى أن يؤدي ذلك إلى فتح "صندوق باندورا". وتشير إلى أن الإعلان ينص بالفعل على أن "جميع الأشخاص، كل الأشخاص، الجميع مشمولون هناك. وهذا أمر جيد بما فيه الكفاية".

ووفقًا لباتشليت: "لا يزال الإعلان العالمي ساري المفعول. لأنه يوفّر الحد الأدنى من المعايير، ويمكّننا من العيش المشترك".

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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