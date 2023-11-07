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قضية سيمينيا إلى الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية

11/7/2023 8:03:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ستراسبورغ‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وافقت‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬على‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬العداءة‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقية‭ ‬كاستر‭ ‬سيمينيا،‭ ‬حاملة‭ ‬ذهبيتين‭ ‬أولمبيتين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬800م‭ ‬والممنوعة‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬لرفضها‭ ‬تناول‭ ‬دواء‭ ‬لخفض‭ ‬مستويات‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭. ‬

وفازت‭ ‬سيمينيا‭ (‬32‭ ‬عاماً‭) ‬بمعركة‭ ‬قضائية‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬ضد‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬الفرنسية‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬قضت‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬ضحية‭ ‬للتمييز،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬رمزي‭ ‬لا‭ ‬يكسر‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭. ‬

ولجأت‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬السويسرية‭ ‬استئنافها‭ ‬ضد‭ ‬قواعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬القاضية‭ ‬بضرورة‭ ‬تناولها‭ ‬دواء‭ ‬لخفض‭ ‬التستوستيرون‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬المنافسات‭. ‬

لكن‭ ‬السلطات‭ ‬السويسرية،‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬عبّرت‭ ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬صاحبة‭ ‬الأحكام‭ ‬الملزمة‭. ‬

وجاء‭ ‬القرار‭ ‬الأولي‭ ‬للمحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بأكثرية‭ ‬ضئيلة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬قضاة‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭. ‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭: ‬‮«‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬أحيلت‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السويسرية‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬سيمينيا‭ ‬قد‭ ‬أشادت‭ ‬بقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬البداية‮»‬،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الحكم‭ ‬جميع‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬كرامة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬يتعاملون‭ ‬معهم‮»‬‭. ‬

ورفضت‭ ‬سيمينيا،‭ ‬المصنفة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تملك‭ ‬‮«‬اختلافات‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الجنسي‮»‬،‭ ‬تناول‭ ‬الأدوية‭ ‬المخفضة‭ ‬لنسبة‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أدخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬حُرمت‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مسافة‭ ‬800م‭ ‬المفضلة‭ ‬لديها‭ ‬وتم‭ ‬توسيع‭ ‬القواعد‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مسافة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬دواء‭ ‬خفض‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭. ‬

وقالت‭ ‬سيمينيا‭ ‬بعد‭ ‬حكم‭ ‬يوليو‭: ‬‮«‬حقوقي‭ ‬انتهكت‭. ‬مسيرتي‭ ‬تأثرت‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ضار‭ ‬جدًا،‭ ‬عقليًا‭ ‬وعاطفيًا‭ ‬وجسديًا‭ ‬وماليًا‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬المنافسات‭. ‬

وأثارت‭ ‬سيمينيا،‭ ‬الفائزة‭ ‬بذهبيتين‭ ‬أولمبيتين‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬و2016‭ ‬وثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬800م‭ (‬2009‭ ‬و2011‭ ‬و2017‭)‬،‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬الأندروجين‭ ‬المفرط‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭. ‬

بعد‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2009‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬فقط،‭ ‬قدّم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬بعدها‭ ‬بعامين،‭ ‬ولأوّل‭ ‬مرة،‭ ‬قواعد‭ ‬تسمح‭ ‬للرياضيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬الأندروجين‭ ‬بالمنافسة،‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستويات‭ ‬الأندروجين‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المسجلة‭ ‬للرجال‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ألزم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الرياضيات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلاجات‭ ‬الدوائية،‭ ‬بخفض‭ ‬مستويات‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬لديهن‭ ‬الى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬نانومول‭ ‬لكل‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬400م‭ ‬الى‭ ‬ميل،‭ ‬ثم‭ ‬قلص‭ ‬المستوى‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬5‭ ‬نانومول‭ ‬لكل‭ ‬لتر‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسافات‭. ‬

وقوبل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بامتعاض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تفسيره‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬وسيلة‭ ‬‮«‬لإبطاء‮»‬‭ ‬سيمينيا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬طعنها‭ ‬المقدّم‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬سباق‭ ‬800م‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الدوحة‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬وعجزت‭ ‬عن‭ ‬تجاوز‭ ‬تصفيات‭ ‬سباق‭ ‬200م‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020،‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬يوجين‭ ‬2022‭. ‬

وفي‭ ‬معركتها‭ ‬القضائية‭ ‬الطويلة‭ ‬خسرت‭ ‬استئنافاً‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬السويسرية‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم،‭ ‬قبل‭ ‬لجوئها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬

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