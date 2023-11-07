العين يحسم تأهله للدور ثمن النهائي والنصر يضع قدما فيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمن‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬تأهله‭ ‬لثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الفيحاء‭ ‬السعودي‭ ‬3‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬وضع‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الخمس‭ (‬على‭ ‬غرار‭ ‬شرق‭ ‬القارة‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وبفوزه‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬ضمن‭ ‬العين،‭ ‬بطل‭ ‬2003،‭ ‬بطاقته‭ ‬والصدارة‭ ‬نتيجة‭ ‬تعادل‭ ‬آهال‭ ‬التركمانستاني‭ ‬وباختاكور‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬الأخيرين‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬يقبع‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬المجموعة‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ (‬1-4‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭) ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

ويدين‭ ‬العين‭ ‬بفوزه‭ ‬للتوغولي‭ ‬كودجو‭ ‬لابا‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ (‬29‭ ‬و40‭) ‬وأضاف‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬رحيمي‭ ‬الثالث‭ (‬64‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬هدفا‭ ‬المضيف‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬النيجيري‭ ‬أنتوني‭ ‬نواكايمي‭ (‬53‭) ‬ومهند‭ ‬القيضي‭ (‬6+90‭).‬

ودخل‭ ‬الفيحاء‭ ‬اللقاء‭ ‬بقائمة‭ ‬تفتقد‭ ‬لأهم‭ ‬العناصر‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬يتقدمهم‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬سامي‭ ‬الخيبري،‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬صابيري،‭ ‬إضافةً‭ ‬الى‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريكاردو‭ ‬ريلر‭ ‬والنيجيري‭ ‬هنري‭ ‬اونيكورو‭ ‬والرباعي‭ ‬محمد‭ ‬مجرشي‭ ‬ومالك‭ ‬العبدالمنعم‭ ‬ومحمد‭ ‬البقعاوي‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬السفري‭.‬

وانطلقت‭ ‬المباراة‭ ‬بضغط‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العين‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬الصربي‭ ‬فلاديمير‭ ‬ستويكوفيتش‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬لإبعاد‭ ‬عدة‭ ‬فرص‭ ‬خطرة‭ ‬للفريق‭ ‬الاماراتي‭. ‬

ومن‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة،‭ ‬كاد‭ ‬الزامبي‭ ‬فاشن‭ ‬ساكالا‭ ‬ان‭ ‬يهز‭ ‬الشباك‭ ‬الإماراتية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتدخل‭ ‬عليه‭ ‬بندر‭ ‬الاحبابي‭ ‬ليعود‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬ويعلن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬للفريق‭ ‬البرتقالي‭. ‬

واستمرت‭ ‬المحاولات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬دون‭ ‬تهديد‭ ‬حقيقي‭ ‬أو‭ ‬وصول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المرميين،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يغير‭ ‬العين‭ ‬طريقة‭ ‬لعبه‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬التسديد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭.‬

لابا‭ ‬يحسم‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬

افتتح‭ ‬العين‭ ‬التسجيل‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬29‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سدد‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيريك‭ ‬دي‭ ‬مينيزيس‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬حولها‭ ‬لابا‭ ‬بالكعب‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬10‭ ‬دقائق،‭ ‬عزز‭ ‬العين‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬لابا‭ ‬بعدما‭ ‬استقبل‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬رحيمي‭ ‬الذي‭ ‬توغل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬بسهولة‭.‬

وكاد‭ ‬العين‭ ‬يضيف‭ ‬ثالث‭ ‬أهدافه‭ ‬بعدما‭ ‬خطف‭ ‬رحيمي‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬تجاوز‭ ‬بها‭ ‬دفاع‭ ‬الفيحاء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬لكن‭ ‬ستويكوفيتش‭ ‬كان‭ ‬حاضرًا‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬ابعادها‭ (‬43‭).‬

ومن‭ ‬الركلة‭ ‬الركنية‭ ‬كاد‭ ‬لابا‭ ‬يكمل‭ ‬ثلاثيته‭ ‬برأسية‭ ‬قوية‭ ‬لكن‭ ‬القائم‭ ‬وقف‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ (‬44‭).‬

وكاد‭ ‬سكالا‭ ‬يقلص‭ ‬الفارق‭ ‬لكن‭ ‬خالد‭ ‬عيسى‭ ‬تصدى‭ ‬لمحاولته‭ ‬لكرة‭ (‬45‭)‬،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بتقدم‭ ‬العين‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭.‬

ومع‭ ‬انطلاقة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بكر‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬نواكايمي‭ ‬هدفاً‭ ‬بصناعة‭ ‬من‭ ‬أسامة‭ ‬الخلف‭ (‬53‭).‬

وحاول‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬وكان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬خلال‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لكن‭ ‬جميع‭ ‬فرصه‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭.‬

ومن‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة،‭ ‬عقد‭ ‬العين‭ ‬مهمة‭ ‬مضيفه‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬عبر‭ ‬رحيمي‭ ‬بتمريرة‭ ‬بينية‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الباراغوياني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬روميرو‭ (‬63‭). ‬

واستمرت‭ ‬محاولات‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فرص‭ ‬للتسجيل،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬حين‭ ‬تمكن‭ ‬مهند‭ ‬القيضي‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ (‬90+6‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬وبعد‭ ‬طرد‭ ‬لاعبه‭ ‬أوديلجون‭ ‬حمروبيكوف‭ (‬64‭)‬،‭ ‬تأخر‭ ‬باختاكور‭ ‬بهدف‭ ‬علي‭ ‬بك‭ ‬عبدالرحمانوف‭ (‬81‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقذ‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬عبر‭ ‬خزيمات‭ ‬أركينوف‭ (‬90+5‭).‬





تاليسكا‭ ‬يتألق‭ ‬بغياب‭ ‬رونالدو‭ ‬

وبغياب‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬لعدم‭ ‬الجاهزية‭ ‬تألق‭ ‬تاليسكا‭ ‬وقاد‭ ‬النصر‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬الدحيل‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭.‬

ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬المتعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الاستقلال‭ ‬الطاجيكستاني‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬الدحيل‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬معجزة‮»‬‭ ‬للتأهل‭ ‬كأفضل‭ ‬ثان‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭.‬

وسجل‭ ‬تاليسكا‭ ‬أهدافه‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬27‭ ‬و37‭ ‬و65،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬هدفا‭ ‬الدحيل‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬مواطنه‭ ‬فيليبي‭ ‬كوتينيو‭ (‬8‭ ‬و80‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

وبدأت‭ ‬المباراة‭ ‬بالسيناريو‭ ‬الذي‭ ‬يتمناه‭ ‬الدحيل‭ ‬بعد‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬كوتينيو‭ ‬الذي‭ ‬حول‭ ‬كرة‭ ‬الكيني‭ ‬مايكل‭ ‬اولونغا‭ ‬العرضية‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬نواف‭ ‬العقيدي‭ (‬8‭).‬

وحاول‭ ‬النصر‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬ونجح‭ ‬تاليسكا‭ ‬في‭ ‬ادراك‭ ‬التعادل‭ ‬بتسديدة‭ ‬بالقدم‭ ‬اليمنى‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ (‬27‭).‬

ومنح‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬النصر‭ ‬دفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬ليستمر‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬محاولاته‭ ‬الهجومية‭ ‬حتى‭ ‬نجح‭ ‬تاليسكا‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬يسارية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ (‬37‭)‬،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الضيوف‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تبادل‭ ‬تاليسكا‭ ‬كرة‭ ‬مع‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غريب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحولها‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الدحيل‭ (‬65‭).‬

وحصل‭ ‬الدحيل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬لمس‭ ‬الكرة‭ ‬ماريو‭ ‬بروزفيتش‭ ‬للكرة‭ ‬بيده‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬كوتينيو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬ولفريقه‭ (‬80‭).‬

وأكمل‭ ‬الدحيل‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ (‬90+2‭). ‬