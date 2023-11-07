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توخيل: نستهدف تكرار الفوز على جالطة سراي

11/7/2023 8:03:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬أنه‭ ‬يضع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬تركيزه‮»‬‭ ‬على‭ ‬عبور‭ ‬عقبة‭ ‬جالطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬وحسم‭ ‬التأهل‭ ‬مبكرا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬توخيل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬هذه‭ ‬أمنيتنا،‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬دائما‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الصعوبة،‭ ‬سيمنحنا‭ ‬هذا‭ ‬دفعة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الثقة،‭ ‬غدا‭ (‬الأربعاء‭) ‬ستكون‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬نجحنا‭ ‬غدا،‭ ‬فسنحاول‭ ‬حصد‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬متاحة‭ ‬ولن‭ ‬نستسلم‭ ‬أو‭ ‬نستخف‭ ‬بأي‭ ‬مباراة،‭ ‬كل‭ ‬التركيز‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬الغد،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتنا‭ ‬مجددا،‭ ‬وأن‭ ‬نؤدي‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬ظهرنا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مؤخرا‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬جالطة‭ ‬سراي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬3‭/‬1‭ ‬لكن‭ ‬الفوز‭ ‬تم‭ ‬حسمه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬وأكد‭ ‬توخيل‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استخلاص‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدروس‭ ‬لتعلمها‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭.‬

وأوضح‭ ‬توخيل‭: ‬‮«‬جالطة‭ ‬سراي‭ ‬كان‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬القوة،‭ ‬لقد‭ ‬لعبوا‭ ‬بقوة‭ ‬وشجاعة،‭ ‬لقد‭ ‬ضغطوا‭ ‬كثيرا‭ ‬وركضوا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬70‭ ‬دقيقة،‭ ‬ولقد‭ ‬صمدنا‭ ‬أمام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضغط‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬توخيل‭ ‬أن‭ ‬دايوت‭ ‬أواميكانو‭ ‬وليون‭ ‬جوريتسكا‭ ‬متاحان‭ ‬للمشاركة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬عقب‭ ‬تعافيهما‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬غياب‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬ورافاييل‭ ‬جيريرو‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭.‬

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