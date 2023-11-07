توخيل: نستهدف تكرار الفوز على جالطة سراي

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني أنه يضع «كل تركيزه» على عبور عقبة جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء وحسم التأهل مبكرا إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: «بالتأكيد هذه أمنيتنا، دور المجموعات دائما غاية في الصعوبة، سيمنحنا هذا دفعة هائلة من الثقة، غدا (الأربعاء) ستكون خطوة أخرى صعبة».
وأضاف: «حتى لو نجحنا غدا، فسنحاول حصد كل نقطة متاحة ولن نستسلم أو نستخف بأي مباراة، كل التركيز ينصب على مباراة الغد، نحن في حاجة إلى أن نكون في أفضل حالاتنا مجددا، وأن نؤدي بنفس الطريقة التي ظهرنا بها في الدوري مؤخرا».
وفاز بايرن على جالطة سراي في مباراة الذهاب في اسطنبول 3/1 لكن الفوز تم حسمه في وقت متأخر من المباراة، وأكد توخيل أنه تم استخلاص العديد من الدروس لتعلمها من تلك المباراة.
وأوضح توخيل: «جالطة سراي كان غاية في القوة، لقد لعبوا بقوة وشجاعة، لقد ضغطوا كثيرا وركضوا كثيرا في أول 70 دقيقة، ولقد صمدنا أمام الكثير من الضغط».
وأكد توخيل أن دايوت أواميكانو وليون جوريتسكا متاحان للمشاركة منذ البداية عقب تعافيهما من الإصابة، لكن من المتوقع غياب ماتيس دي ليخت ورافاييل جيريرو عن المباراة.
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