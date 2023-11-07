مباراة في الدوري الأوكراني لكرة القدم تستمر 5 ساعات

امتدت مباراة في الدوري الأوكراني لكرة القدم لقرابة خمس ساعات في مدينة دنيبرو، وسط البلاد، وذلك نتيجة توقفها مرات عدة بسبب إنذارات بغارات جوية روسية.

وفاز دنيبرو-1 على إف سي أوليكساندريا 1-0 في دنيبرو، المدينة التي تستهدفها الضربات الروسية .

وطُلب من اللاعبين الخروج من الملعب مرات عدة بسبب خطر الغارات الجوية الروسية.

وقال الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في بيان "توقفت المباراة مرات عدة بسبب الانذارات الجوية، لكنها انتهت رغم ذلك".

وأفاد الموقع الرياضي الأوكراني "سبورت يو ايه" أن المباراة "استغرقت قرابة خمس ساعات"، زاعماً أنها كانت أطول مباراة كرة قدم في تاريخ الدوري الأوكراني الممتاز.

وقال مدافع دنيبرو إدوارد سارابيي إن "هذه المباراة الأولى التي تستمر لهذه المدة الطويلة. أردت إنهاء المباراة".

وتقيم أوكرانيا موسمها المحلي رغم الحرب مع روسيا، لكن المباريات تقام بدون جماهير لأسباب أمنية.

ويحتل دنيبرو-1 حالياً المركز الثاني في الدوري خلف كريفباس الذي يتخذ من مدينة كريفي ريغ، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مقراً له.



لم يتمكن شاختار دانييتسك من اللعب على ملعبه "دونباس أرينا" في دانييتسك التي تحتلها روسيا الآن، منذ 2014.

ويلعب شاختار الذي أصبح رمزاً للمقاومة الأوكرانية، مبارياته في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في هامبورغ الألمانية.

أما إف سي ماريوبول، من المدينة الساحلية التي استولت عليها روسيا بعد حصار قاس جداً العام الماضي، لم يعد له وجود.

وانتقل ناد آخر، وهو تافريا سيمفيروبول، الى منطقة خيرسون بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، لكن تم حله بعد سقوط مدينته الجديدة، نوفا كاخوفكا، في أيدي القوات الروسية العام الماضي.

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