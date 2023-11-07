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دورتموند يضغط على باريس بإسقاط نيوكاسل

11/7/2023 7:25:40 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كرر بوروسيا دورتموند فوزه على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، الثلاثاء، في مباراة احتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الثنائي الألماني نيكلاس فولكروج وجوليان براندت سجلا هدفي المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقتين 26 و79.

الانتصار منح أسود الفيستيفال فرصة خطف الصدارة مؤقتا من باريس سان جيرمان بوصولهم للنقطة 7، فيما يتواجد نيوكاسل في المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

وكان دورتموند قد فاز في الجولة الماضية على نيوكاسل في عقر داره سانت جيمس بارك بنتيجة (1-0).

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