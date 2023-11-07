ثلاثي العدوان على غزة يرفض الهدنة ويتوعد السنوار

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال الأعضاء الثلاثة في مجلس الحرب في حكومة الكيان ،في إيجازات صحفية منفصلة مساء الثلاثاء إن الجيش يسعى لتصفية قادة حركة حماس، ولا سيما رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، كما تحدث أحدهم عن "قرارات صعبة" يتعين اتخاذها.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الكيان لن توقف إطلاق النار، ولن تسمح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة قبل الإفراج عمن يصفهم بالمختطفين.

وفي ما بدا أنه رد على الضغوط الدولية لوقف الحرب قال نتنياهو "نقول للمجتمع الدولي إن حربنا هي حربكم، وإن لم ننتصر فستكونون أنتم الهدف التالي".

وزعم نتنياهو أن الجيش يحقق "نجاحات كبيرة" في عملياته بقطاع غزة، وأنه قام باستهداف واغتيال عدد ممن وصفهم بالمخربين الذين كان لهم دور في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ردا على الاعتداءات المتواصلة للاحتلال ، وتابع قائلا "وصلنا إلى أماكن لم تتوقع حماس أن نصل إليها".

وفي ما يتعلق بالجبهة الشمالية كرر نتنياهو تهديداته قائلا "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره".





** السنوار هدف رئيسي

وقبل نحو ساعة من هذا الإيجاز تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت أيضا عن مستجدات الحرب، وأوضح أن الجيش يستهدف على وجه الخصوص منشآت حماس وقادتها، ولا سيما السنوار الذي وصفه بأنه المسؤول الأول عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزعم غالانت أن الجيش يحقق تقدما من الشمال والجنوب إلى قلب مدينة غزة ويحارب داخل المناطق السكنية، مكررا القول إن الحرب تهدف إلى "القضاء على حماس وإعادة المخطوفين وتغيير الوضع في غزة".





ضغوط متزايدة

وإزاء المواقف الدولية التي تطالب الكيان بإعلان هدنة إنسانية، قال وزير الدفاع إن "الضغوط علينا ستزداد وستتطلب قرارات قيادية صعبة، لكننا لن نوقف القتال في الحرب التي فرضت علينا".

وعن التطورات في الجبهة الشمالية، قال غالانت إنه لا نية لدى الكيان لخوض حرب مع حزب الله، لكن إذا أقدم الأمين العام للحزب حسن نصر الله على ارتكاب خطأ فسيقضي على لبنان، وفق تعبيره.

وتزامنا مع خطاب غالانت أُطلقت صواريخ من قطاع غزة وسقطت في البحر قبالة تل أبيب، وفقا لما أوردته القناة الـ12 العبرية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قدم أيضا الوزير بحكومة الطوارئ بيني غانتس (العضو الثالث بمجلس الحرب) إيجازا صحفيا قال فيه إن الجيش يستهدف قادة حماس أينما وجدوا، مؤكدا أن الحركة لن تحكم غزة بعد الحرب.

وأشار غانتس إلى أن الكيان ستواصل القتال، ولن توافق على أي صفقة إنسانية لا تشمل المحتجزين، على حد قوله.

وفي ظل الانتقادات الداخلية بشأن الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتعامل مع ملف المحتجزين، قال غانتس إنه سيكون هناك وقت للتظاهر والتحقيقات وكذلك لاستخلاص العبر، أما الآن فهو وقت الحرب والانتصار، حسب تعبيره، بحسب الجزيرة.