بيع ألماسة زرقاء نادرة مقابل 44 مليون دولار في جنيف



تم بيع ألماسة زرقاء نادرة مقابل 5ر39 مليون فرنك سويسري (8ر43 مليون دولار) في دار مزادات كريستي في جنيف الثلاثاء.

وتعد الألماسة التي تزن 61ر17 قيراطا ويطلق عليها اسم "بلو رويال" واحدة من أثمن عشر أحجار كريمة يتم بيعها في مزاد، وفقا لمتحدثة باسم دار المزادات.

ورسى المزاد اليوم الثلاثاء على جامع مقتنيات ثمينة خاص تفوق على مشاركين اثنين آخرين.

وذكرت دار كريستي أن "بلو رويال" التي ترصع خاتما، هي أكبر ماسة بلا عيوب باللون الأزرق الفاتح يتم عرضها في مزاد.

ولم يتم الكشف عن هوية بائع الخاتم. وذكرت دار كريستي أن ماسة "بلو رويال" كانت جزءا من "مجموعة خاصة مهمة" على مدار الخمسين عاما الماضية.