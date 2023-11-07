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لطيفة بنت محمد تفتتح أسبوع دبي للتصميم

11/7/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أمس، فعاليات الدورة التاسعة لأسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط، والمُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتستمر أعماله حتى 12 نوفمبر.

ويقدم الأسبوع، الذي يُقام في حي دبي للتصميم، تجربة غنية تشمل المعارض والتكليفات الجديدة والمتاجر المؤقتة والجلسات الحوارية وورش العمل والأعمال التركيبية وتجارب التصميم بمشاركة أكثر من 500 مصمم ومهندس معماري من 40 دولة.

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