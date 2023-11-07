دورتموند يفوز على نيوكاسل ويعتلي صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2 / صفر.
وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه نيكلاس فولكروج في الدقيقة 26 .
وفي الشوط الثاني، أضاف دورتموند الهدف الثاني عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 79.
ورفع دورتموند رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز الثالث.
ويمكن لباريس سان جيرمان أن يستعيد صدارة المجموعة في وقت لاحق من اليوم، في حال فوزه على ميلان الإيطالي.
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