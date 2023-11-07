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دورتموند يفوز على نيوكاسل ويعتلي صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا

11/7/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اعتلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2 / صفر.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه نيكلاس فولكروج في الدقيقة 26 .

وفي الشوط الثاني، أضاف دورتموند الهدف الثاني عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 79.

ورفع دورتموند رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز الثالث.

ويمكن لباريس سان جيرمان أن يستعيد صدارة المجموعة في وقت لاحق من اليوم، في حال فوزه على ميلان الإيطالي.


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دورتموند يفوز على نيوكاسل ويعتلي صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا

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